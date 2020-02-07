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KAZKA представили кліп на саундтрек українського ромкоми "Побачення у Вегасі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 13:24
KAZKA представили кліп на саундтрек українського ромкоми "Побачення у Вегасі"
Група KAZKA

У групі зазначили, що це сама романтична композиція нового альбому

Пісня «Літаки» феномену української сцени, групи KAZKA, яка вийшла наприкінці минулого року, нарешті отримала офіційний кліп. До нього увійшли ексклюзивні кадри з нової української романтичної комедії «Побачення у Вегасі».

Зйомки багатьох сцен фільму, які потрапили до кліпу «Літаки», проходили у Лас-Вегасі, у пустелях Каліфорнії, в місті Ланкастер і на відомому на весь світ пляжі Venice Beach.

«Завжди хотіла почути нашу пісню на сеансі у кінотеатрі, полетіти на побачення у Вегас та створити саундтрек до крутого фільму, тож цей досвід – ідеальне комбо! Дякую команді стрічки за те, що на одній хвилі та з посмішкою на обличчі втілюєте мрії у життя. Сподіваюсь, глядачам сподобається кіно і, звісно, музичний супровід до нього. А поки – полетіли дивитись наш спільний відеокліп на пісню ЛІТАКИ. Спойлер: завдяки кліпу ще раз впевнилась в тому, що Діма і Нікіта – ще й круті танцівники», - коментує Олександра Заріцька, вокалістка гурту.

KAZKA — ЛІТАКИ [OST «Побачення у Вегасі»]

«Літаки – одна з найромантичніших пісень нашого другого альбому NIRVANA, адже ні один енергетичний напій не здатен надати крила так, як це робить кохання в серці! Перевірено на собі», - каже Нікіта Будаш, мультиінструменталіст гурту KAZKA.

«Літайте, закохуйтесь, дивіться відеокліп KAZKA на пісню ЛІТАКИ та прем’єру «Побачення у Вегасі» у всіх кінотеатрах країни», - закликає Дмитро Мазуряк, духові.

Пісня «Літаки» увійшла до нового альбому гурту – Nirvana. Концерт на підтримку альбому відбудеться в київському Палаці Спорту 4 березня – за день до офіційного виходу «Побачення у Вегасі» в широкий прокат.

Довідка про «Побачення у Вегасі»

  • Режисер: Сергій Вейн
  • Продюсер: Станіслав Тіунов
  • Сценарист: Олександр Щур.
  • У головних ролях: Нікіта Бичков-Андрієвський, Марина Д’яконенко, Оля Полякова, Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк, Вадим Галигін, Вова зі Львова, Ерік Робертс.
  • Жанр: комедія, романтика
  • Виробництво: GO Production
  • Ко-продакшн: Filmster
  • Кінопрокатна компанія: Вольга Україна
  • Комунікаційний партнер: Havas Creative Group Ukraine

KAZKA – феномен в музичній індустрії, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam, пісня «Плакала» увійшла в ТОП кращих пісень за останні 20 років, а відеоробота на цю ж композицію, яку на сьогоднішній день подивилися більше 300 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів на YouTube. KAZKA – нова українська музика!

Нагадаємо, раніше солістка KAZKA зізналася, що доводило її до сліз в дитинстві.

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