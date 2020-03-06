KAZKA представили грандіозний концерт "NIRVANA The Show": як це було (фото)

Повний зал глядачів, улюблені хіти та нові пісні, світлова програма від Alight в одній з найбільших зал країни, дивовижне емоційне перевтілення та спеціальні ефекти — команда гурту разом з режисером Анатолієм Єрохіним підготувала незабутнє шоу на підтримку другого студійного альбому NIRVANA.

Після виступу схвильована солістка Саша Заріцька не стримувала емоцій: “Ми так довго йшли до цього дня, так багато працювали й готувалися. Але все це залишилося за лаштунками. Як тільки я опинилася на сцені, відчула себе абсолютно щасливою та насолодилася виступом на всі сто відсотків. Дякуємо режисеру шоу Анатолію Єрохіну, балету, музикантам, всій величезній команді, завдяки якій цей день став можливим. Ви неймовірні! Дякуємо Гійому, який завітав до Києва, щоб разом з нами презентувати спільний трек, один з найулюбленіших моїх треків KAZKA. І, звісно, дякуємо Юрію Нікітіну, нашому продюсеру і наставнику, та команді MAMAMUSIC. Я в захваті від вчорашнього вечора. Сподіваюсь, ви також!”.

КAZKA представили грандіозний концерт "NIRVANA The Show" у Києві

Окрім відомих хітів з альбому KARMA в програмі вечора лунали нові пісні, які вже встигли полюбитися слухачам, з другого альбому NIRVANA, та еще декілька відомих композицій Саша Заріцька заспівала разом з спеціальним гостем зі Швейцарії KADEBOSTANY. Сюрпризом шоу стала презентація спільного треку під назвою BABY I'M OK, відеоробота на яку очікується в кінці березня.

“Я щасливий від того, що сьогодні мав змогу стати частиною крутого концерту. Я дуже поважаю творчість KAZKA та вболіваю за них, як за близьких друзів. Сьогодні – точно їх день! Ще один привід для радощів – ми нарешті презентували нову спільну пісню, яка, я певний, сподобається не тільки українському слухачеві, а й поповнить плейлисти по всьому світі”, – ділиться своїми враженнями Гійом з гурту KADEBOSTANY.

KAZKA представили грандіозний концерт "NIRVANA The Show" у Києві

Підтримати перший великий концерт KAZKA прийшли друзі та колеги по сцені: Андрій Данилко, гурт НЕАНГЕЛИ, Злата Огневич, Валерій Харчишин, Анатолій Анатоліч, Іван Фролов, Юрій Ткач, Катерина Осадча, Монро, Джері Хейл, Роза Аль-Намрі та багато інших. Пригощали гостей вечора італійським ігристим вином San Mare.

KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня «Плакала» увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Східної Європи, яку на сьогодні подивилися понад 400 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.

Фото в матеріалі: Maximov