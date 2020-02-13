KAZKA анонсували вихід кліпу на спільну пісню BABY I’M OK зі швейцарським гуртом Kadebostany

Саша Заріцька і Kadebostany

Презентація нової пісні відбудеться незабаром

Днями солістка KAZKA Саша Заріцька в Instagram-акаунті показала, як проходять знімання спільного кліпу зі швейцарським гуртом Kadebostany. Поки артисти діляться зворушливими фото і відео, де Гійом і Саша проводять час разом, ми підготували для вас цікаві факти про співпрацю музикантів.

Kadebostany стане спеціальним гостем на великому сольному концерті KAZKA 4 березня в київському Палаці Спорту

в київському Палаці Спорту Разом артисти презентують новий спільний трек BABY I’M OK та заспівають кілька відомих треків швейцарського гурту

та заспівають кілька відомих треків швейцарського гурту Знімання кліпу на пісню BABY I’M OK проходили в турецькій столиці

проходили в турецькій столиці В сторіз KAZKA було опубліковане відео, де Саша і Гійом плачуть

Що викликало сльози у артистів ми дізнаємось вже навесні цього року, коли буде презентована спільна робота KAZKA і Kadebostany

KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня «Плакала» увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Cхідної Європи, яку на сьогоднішній день подивилися більше 400 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.

Kadebostany – модний європейський гурт зі Швейцарії, пісні якого ми всі (ну, майже всі) любимо, знаємо, слухаємо в навушниках і додаємо в плейлисти найкращих треків останнього десятиріччя.

Нагадаємо, що 4 березня відбудеться перша жива презентація нового альбому KAZKA – NIRVANA. Разом з режисером Анатолієм Єрохіним та командою гурт готує масштабне світлове шоу, яке вже за кілька тижнів представить в київському Палаці Спорту. Спеціальним гостем стане відомий швейцарський гурт Kadebostany.