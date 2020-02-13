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KAZKA анонсували вихід кліпу на спільну пісню BABY I’M OK зі швейцарським гуртом Kadebostany

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 13:06
KAZKA анонсували вихід кліпу на спільну пісню BABY I’M OK зі швейцарським гуртом Kadebostany
Саша Заріцька і Kadebostany

Презентація нової пісні відбудеться незабаром

Днями солістка KAZKA Саша Заріцька в Instagram-акаунті показала, як проходять знімання спільного кліпу зі швейцарським гуртом Kadebostany. Поки артисти діляться зворушливими фото і відео, де Гійом і Саша проводять час разом, ми підготували для вас цікаві факти про співпрацю музикантів.

  • Kadebostany стане спеціальним гостем на великому сольному концерті KAZKA 4 березня в київському Палаці Спорту
  • Разом артисти презентують новий спільний трек BABY I’M OK та заспівають кілька відомих треків швейцарського гурту
  • Знімання кліпу на пісню BABY I’M OK проходили в турецькій столиці
  • В сторіз KAZKA було опубліковане відео, де Саша і Гійом плачуть
  • Що викликало сльози у артистів ми дізнаємось вже навесні цього року, коли буде презентована спільна робота KAZKA і Kadebostany

KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня «Плакала» увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Cхідної Європи, яку на сьогоднішній день подивилися більше 400 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.

Kadebostany – модний європейський гурт зі Швейцарії, пісні якого ми всі (ну, майже всі) любимо, знаємо, слухаємо в навушниках і додаємо в плейлисти найкращих треків останнього десятиріччя.

Нагадаємо, що 4 березня відбудеться перша жива презентація нового альбому KAZKA – NIRVANA. Разом з режисером Анатолієм Єрохіним та командою гурт готує масштабне світлове шоу, яке вже за кілька тижнів представить в київському Палаці Спорту. Спеціальним гостем стане відомий швейцарський гурт Kadebostany.

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