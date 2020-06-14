Кожен раз не знаєш: Джамала розповіла, як готується до других пологів

Джамала зовсім скоро вдруге стане мамою - співачка перебуває на останніх термінах вагітності. Щоб запам'ятати цей чарівний час, вона навіть на карантині частенько влаштовувала яскраві фотосети в стильних вбраннях, а нещодавно знялася на природі разом з коханими чоловіками - чоловіком Бекіром і синочком Еміром-Рахманом. В інтерв'ю "Світському житті" артистка поділилася, чи готова вона до других пологів.

Джамала зізналася, що перед народженням другого малюка вони з Бекіром вирішили зайнятися ремонтом і закінчити дитячу кімнату.

"Вирішили доробити дитячу. Тому що два роки тому ми так і не встигли цього зробити. Я їхала з дому, а у нас свердлили, що там били. Робимо ремонт, не знаю, чи встигнемо чи ні, але хочеться доробити вже якусь таку дитячу, щоб вона була схожа на казку!" - розповіла співачка.

Що стосується самих пологів, зірка зазначила, що боятися немає сенсу, адже ти не знаєш, коли саме це станеться.

"Кожен раз ти не знаєш, коли це станеться. Наприклад, Еміра я народила на 37 тижні. Зараз я чула від подруг, від ONUKA і солістки DakhaBrakha Ніни, яка народила три тижні тому, вони переносили, 42-43 тиждень. Всі ці дати, які там вираховують – це все круто, але все-таки вирішує дитина", - поділилася виконавиця.

Джамала влаштувала ніжну фотосесію з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Крім того, артистка розповіла, як готує старшого сина до появи братика або сестрички. Еміру всього два роки, так що він сприймає все дуже буквально.

"Ми говоримо кримсько-татарською мовою, що там буде дитина, а він каже: "Відчини!" Тобто все логічно, ти кажеш, що там щось є, значить відкривай", - розповіла Джамала.

Раніше вагітна Джамала влаштувала чуттєвий фотосет у ванній, позуючи в ажурному боді.