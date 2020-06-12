У прозорому боді і у воді: вагітна Джамала влаштувала чуттєвий фотосет у ванній

Співачка показала, як можна залишатися сексуальною навіть у цікавому сположенні
Вагітна Джамала ось-ось знову пізнає радість материнства – вона знаходиться на пізніх термінах і незабаром зустрінеться зі своїм маленьким дивом. Співачка намагається берегтися на карантині і ділитися з шанувальниками своїми відчуттями, що вознилки під час другой вагітності. Їй подобається влаштовувати чуттєві фотосети і доводити, що цікаве положення – не привід сховати подалі свою жіночність і сексуальність. Так, Джамала показала нову фотосесію, заради якої позувала в мереживному боді.
Співачка розмістилася в наповненій водою ванній. На ній – ажурне прозоре боді, вона посміхається і з ніжністю обіймає округлий животик. Чорно-білі кадри вийшли дуже чуттєвими і атмосферными.
Шанувальники зірки не змогли стримати захоплення – їх вразила жіночність і делікатна сексуальність, якою "заряджені" нові фото співачки.
Джамала в ажурному боді влаштувала пікантний фотосет у воді (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Джамала опублікувала трепетний і душевний фотосет на природі з чоловіком Бекіром Сулеймановим і синочком Емір-Рахманом.
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Автор: Lite