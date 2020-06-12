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У прозорому боді і у воді: вагітна Джамала влаштувала чуттєвий фотосет у ванній

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2020 - 16:38
У прозорому боді і у воді: вагітна Джамала влаштувала чуттєвий фотосет у ванній
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка показала, як можна залишатися сексуальною навіть у цікавому сположенні

Вагітна Джамала ось-ось знову пізнає радість материнства – вона знаходиться на пізніх термінах і незабаром зустрінеться зі своїм маленьким дивом. Співачка намагається берегтися на карантині і ділитися з шанувальниками своїми відчуттями, що вознилки під час другой вагітності. Їй подобається влаштовувати чуттєві фотосети і доводити, що цікаве положення – не привід сховати подалі свою жіночність і сексуальність. Так, Джамала показала нову фотосесію, заради якої позувала в мереживному боді.

Співачка розмістилася в наповненій водою ванній. На ній – ажурне прозоре боді, вона посміхається і з ніжністю обіймає округлий животик. Чорно-білі кадри вийшли дуже чуттєвими і атмосферными.

Шанувальники зірки не змогли стримати захоплення – їх вразила жіночність і делікатна сексуальність, якою "заряджені" нові фото співачки.

Джамала в ажурному боді влаштувала пікантний фотосет у воді (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Комбез мрії: Джамала похвалилася яскравим вбранням для вагітних, зшитому з старих джинсів

  • Як гарно. Ви просто неймовірна
  • Ух ти, як гарно і ніжно
  • Стільки красивенних фотографій з цією вагітністю у вас
  • Круто
  • Ви красуня
  • Дуже гарне фото
  • Неймовірно жіночна, просто неймовірно
  • Джа, як же гарно
  • Неймовірна
  • Дуже красиво і чуттєво
  • Наше сонечко. Світитесь від щастя

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала опублікувала трепетний і душевний фотосет на природі з чоловіком Бекіром Сулеймановим і синочком Емір-Рахманом.

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Автор: Lite

Теги Новини України Джамала
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