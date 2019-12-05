З кожним разом все красивіше: 53-річна Сальма Хайєк підкорила молодістю на новому фото

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка опублікувала нове селфі

Сальма Хайєк вже не раз доводила всьому світу, що її зовнішність з роками стає тільки краще. І чергове селфі зірки лише підтвердило цей факт. 53-річна актриса позує на тлі моря, зробивши кадр досить крупним планом. А тому її гладка смаглява шкіра без будь-яких вад, чіткий контур обличчя, сяючі очі і розкішне волосся постали у всій красі. У підписі Сальма кокетує, що не знає, як підписати фото, і чекає порад від фоловерів. Але у відповідь вони тільки засипали знаменитість компліментами.

Сальма стає тільки гарнішою (фото: instagram.com/salmahayek)

"Така красива", "Неймовірна", "Сальма – королева краси", – захоплюються шанувальники спекотної красуні. Багато хто дивується, як актрисі вдається виглядати так молодо і привабливо в її роки. До речі, вік актриса ніколи не приховувала і навіть любить робити на ньому акцент. Таким чином, вкотре доводячи, що краса від нього практично не залежить.

Наприклад, на свій день народження, який вона відзначає 2-го вересня, вона зробила вельми рішучий крок. В честь такої події вона запостила фото, де красується в яскраво-блакитному бікіні: верх купальника ледве стримує пишні груди актриси, а крихітні трусики підкреслюють спокусливі вигини її стегон і талії. "Так, мені 53, і що? З днем народження вас, вересневі малятка!", – написала Сальма під фото.

Сальма обожнює радувати фоловерів новими "молодими" фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Також Сальма любить розповідати про свої секрети краси. Для підтримання досконалого вигляду зірка не робить нічого надприродного. Просто ще з дитинства дівчина привчила себе до регулярного догляду. Багато рад вона перейняла від мами та бабусі. Приміром, від неї вона дізналася простий рецепт виготовлення масла на основі сапотового дерева. Воно відмінно зволожує волосся, а вії робить густими і пишними. До речі, всі ці знання актриса втілила в власній лінії косметики Nuance.