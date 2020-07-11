Здавалося, що впораюся: Регіна Тодоренко зворушила особистим зізнанням і милим сімейним фото

Регіна Тодоренко скучила за подорожами, адже ще з часів "Орла і Решки" вона неї звикла сидіти на одному місці. З появою сина ведучій довелося зменшити темп, але як тільки Майклу виповнилося 4 місяці, Регіна ризикнула взяти малюка ссобой в ОАЕ і з тих пр літає разом з ним за кордон. За період карантину вона встигла скучити за перельотами і дальніми поїздками, і ось, вперше за п'ять місяців знову вирушила в дорогу. Ведуча поділилася своїми переживаннями і побоюваннями з шанувальниками, а також заітригувала фото з аеропорту.

Зірок "Орла і Решки" поділилася сімейним фото водної прогулянки. На знімку щаслива Регіна позує в компанії чоловіка Влада Топалова та маленького синочка.

"Як же сильно я сумую! Тільки сіла в літак, а вже здається, що між нами ціла вічність. Мамі важко їхати у відрядження. Мені здавалося, що я впоралася, а я все ще не можу звикнути до того, що не маю можливості обійняти вас в найближчі 3 дні і поцілувати. Піду запишуся на сеанс до психолога! Так намагаюся собі пояснить, що моя відсутність це не трагедія, а навпаки відмінна можливість для дитини розвинутися в колі люблячого тата, бабусь, дідусів, але серце, серце! Статистика говорить, що 87% моїх підписників відчували провину, коли від'їжджали від діток і чоловіка. А це означає, що я не одна, нас багато, і я вдячна вам за підтримку", - звернулась ведуча до шанувальників.

Регіна Тодоренко прокотилася на катері з чоловіком і сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пізніше вона опублікувала фото з терміналу аеропорту. Регіна відображена посеред залу в легкому натуральному костюмі ніжно-блакитного кольору з шортами-"бермудами" і не забула про обов'язковий атрибут – медичну маску.

"Мама Регіна прибула на роботу", - відзвітувала перед шанувальниками ведуча і запропонувала їм вгадати, куди вона прилетіла.

Регіна Тодоренко заінтригувала кадром з аеропорту (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов також показав знімок, зроблений під час річкової подорожі. Співак обійняв сина за плечі, а сам кадр був зроблений зі спини. "Хороших вихідних", - побажав Влад і додав хештег "татів син".

Влад Топалов обожнює сина Майкла (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що хотіла мати велику родину і багато дітей.