ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Здавалося, що все завалиться: солістка The Hardkiss зізналася, що ледве не розлучилася з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2020 - 18:31
Здавалося, що все завалиться: солістка The Hardkiss зізналася, що ледве не розлучилася з чоловіком
Фото: Юлія Саніна з чоловіком (instagram.com/the_hardkiss)

Артистка боялася, що втратить не тільки родину, але й групу

У Юлії Саніної з її чоловіком Валом Бебко союз не тільки сімейний, але й творчий і робочий - вони обидва учасники популярної групи The Hardkiss, де вона солістка, а він - гітарист і креативний продюсер. Пара щаслива разом вже 11 років і виховує чотирирічного синочка Данила. Проте був у них складний період, у який вони навіть ледь не розлучилися. Про це артистка розповіла в YouTube-проекті Маші Єфросиніної "Іспит".

Як зізналася Юлія, це сталося через рік-два після народження їх первістка, коли у них видався складний і насичений період - вони займалися вихованням маленької дитини, а крім того записували новий альбом, готувалися до масштабного шоу і будували свій дім.

"Нормальні люди таких чотири стресових напрямки в один період не зводять", - зазначила Саніна.

Співачка боялася втратити не тільки родину, але й улюблену групу.

"Тоді здавалося, що все завалиться, а цього не можна було допустити. Втративши відносини, ми крім того, що втрачаємо сім'ю, ми могли втратити і групу. Я боялася, що все закінчиться в усіх сферах, тому що зараз все зав'язано на нашій любові", - поділилася Юлія.

Здавалося, що все завалиться: солістка The Hardkiss зізналася, що ледве не розлучилася з чоловіком

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Коли подружжя зрозуміли, що стали віддалятися один від одного, вони вирішили "голосно і жорстко" поговорити. Як зазначила артистка, це сталося на гастролях - і допомогло їм зберегти шлюб і кохання.

"Коли ти розумієш, що немає іскри в очах, коли просто втома в очах від усього, від усіх і від один одного, що найжахливіше. Коли немає підтримки і коли вже просто все одно. І тоді ми зрозуміли, або потрібно щось змінювати, або закінчувати. І ми вирішили, що потрібно міняти. І вже через тиждень після роботи над стосунками все змінилося", - розповіла вокалістка.

Здавалося, що все завалиться: солістка The Hardkiss зізналася, що ледве не розлучилася з чоловіком

Фото: Юлія Саніна з чоловіком (instagram.com/the_hardkiss)

Виконавиця також зазначила, що в цілому вона не любить конфліктні ситуації і найчастіше замикається в собі або намагається промовчати.

"Якщо треба поконфліктувати, на арену виходить Валерій. У мене руки і починають тремтіти голос. Навіть коли Вал з'ясовує стосунки з кимось, я ніколи не присутня. Коли він когось звільняв, я не була присутня, тому що розумію, що можу навіть розплакатися, мені буде погано, я буду нервувати", – зізналася Саніна.

Раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перший поцілунок з чоловіком на Різдво після 5 днів знайомства.

Косатка: The Hardkiss "пішли під воду" заради містичного кліпу (відео) Були знайомі лише 5 днів: солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перший поцілунок з чоловіком на Різдво
Новини України The HARDKISSЮлия Санина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся