Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером

Свій перший мільярд дівчина заробила в 21 рік

Кайли Дженнер попала в список Forbes и стала самым молодым миллиардером в истории. Состояние 21-летней модели оценивается в один миллиард долларов, при чем все эти деньги она заработала самостоятельно.

В 10 лет Кайли Дженнер засветилась в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". После шоу она проснулась знаменитой. В подростковом возрасте на нее посыпались предложения от модельных агентств. Но главный актив Кайли – это компания Kylie Cosmetics, которую она основала в 2015 году. Первую коллекцию компании продали за 30 секунд.

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Свою косметическую продукцию девушка рекламирует на страницах в социальных сетях. Популярность ее аккаунтов растет с каждым днем. Только в Instagram у модели 128 миллионов подписчиков.

В компании Kylie Cosmetics работает всего около десяти человек. А вот производством косметики и ее распространением занимаются сторонние подрядчики.

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер побила рекорд по возрасту миллиардеров. До нее самым молодым был основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Он заработал свой первый миллиард долларов, когда ему исполнилось 23 года.

Также известно, что Кайли Дженнер стала мамой в 2018 году. Отцом ее дочери Сторми стал известный рэпер Трэвис Скотт, с которым модель встречается с весны 2017 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией.

А также рассказывали о том, что Кайли Дженнер появилась в соблазнительном золотом платье.