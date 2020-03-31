Кайфую з сином: Ірина Білик поділилася своїм щастям і розсекретила зіркове меню

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розповіла, які страви полюбляє

Ірина Білик коротає карантинні будні з мамою і молодшим синочком Табрізом. 6 квітня зірка відсвяткує ювілей – в це важко повірити, але їй виповнюється 50 років! Цифри в паспорті артистку анітрохи не турбують, вона запевняє, що її життя набирає обертів, грає яскравими фарбами, вона сповнена планів і відчуває себе окриленою! Звичайно, карантин вніс корективи в робочий графік зірки, і їй довелося перенести ювілейні концерти, але співачка не сумує, адже вона знайшла в цьому свої свої плюси. Тепер Ірина більше часу проводить з сином і отримує від цього задоволення.

Так, українська поп-діва в інтерв'ю "Теленеделе" зізнається, що вважає себе реалістом і не панікує. Вона готова була навіть їздити на роботу, але вирішила не наражати близьких на небезпеку, тим більше мама артистки – літня жінка.

"Паніки немає точно! Я навіть була готова виходити кудись і продовжувати роботу в студії. Але мої домашні проти. Я прислухаюся до них, та і не хочу наражати на небезпеку маму, якій вже трохи більше 70 років. Тому я сиджу вдома, займаюся домашніми справами і кайфую від того, що так багато часу проводжу з молодшим сином. Витрачаю час на домашній затишок і свій гарний настрій", - розповідає співачка.

Син Ірини Білик Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, в Instagram вона показала, як порадувала Табріза смачними кексами. У дитини на обличчі читався справжній захват!

Ірина розкрила секрети зіркового меню і розповіла про улюблені страви. Її раціон виявився дуже простим і доступним всім.

"На карантині, і в звичайному житті я харчуюся дуже просто. Я вкрай рідко замовляю делікатеси в ресторанах і так само вкрай рідко купую їх додому. Моя улюблена страва зараз – гречана каша, салат з огірків, помідорів і цибулі з олією. Люблю козячий сир, який приносить нам сусід, у якого кілька кізок. І так само люблю спагетті, але це я дозволяю собі раз на тиждень", - поділилася гастрономічні уподобаннями українська поп-діва.

Ірина Білик з синочком Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

У Ірини грандіозні плани на майбутнє, в яке вона дивиться з оптимізмом. Зірка запевняє, що хоче багато подорожувати.

"Я дуже хотіла б поїхати в північні країни. Мене мало цікавить Африка або Карибський басейн з його прекрасними островами. Мене більше вабить північ, гарна природа, чудові озера і багато смачної риби", - назвала незвичайний напрямок для туризму артистка.

Раніше Ірина Білик зробила зізнання про наречену старшого сина Гліба.