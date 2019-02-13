"Кайфова": Настя Каменських захопила ультрастильным образом в стилі 90-х

Фанати співачки зазначили, що в такому образі вона виглядає, як школярка

Настя Каменских уже ждет приближения весны. По крайне мере, певица поделилась новым стильным образом – однако, не по погоде.

На снимке поп-исполнительница позирует в джинсовом коротком комбинезоне насыщенного синего цвета (можно сказать, "классический деним"). Под комбинезон Каменских надела кофточку красного цвета с длинными рукавами. Интересно, что с общим луком гармонично сочетаются веселые красно-синие носки со звездочками. Свой образ Настя дополнила кроссовками на массивной платформе (тренд этого сезона), а также белой шапкой и рюкзаком собственного дизайна.

В такой яркий способ Каменских, которая ранее взбудоражила сеть новым фото, анонсировала свой новый клипу на песню "Попа как у Ким", презентация которого уже состоится завтра, 14 февраля – в День влюбленных.

"Пусть сегодня у вас будет классный, насыщенный и веселый день! Завтра смотрите мою #попакакуким в YouTube", — пишет Каменских.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Безусловно, певица порадовала фанатов коротким видеотизером нового клипа. Уже по первым кадрам становиться понятно, что новый клип будет "горячим".

Видео: instagram.com/kamenskux

Поклонники Каменских поспешили прокомментировать ее новый образ в стиле 90-х.

"Очень жду клип. Песня качовая, у меня на репите))", - отмечает aliasolia.

"На мою думку, вам потрібна не попа как у Ким, а попа як у Насті Каменської — будете унікальні, щоб хотіли попу, як у вас", — замечает oleksandr_daniltsev.

"Настя прикольный образ! Как школьница", - замечает ravin_dimon_1983.

"Как всегда, прекрасна", - восхищается grechka.valik.

"Достойный образ", - пишет yuliamatveeva_38.

"Ты супер Настя, ты классно выглядишь", - соглашается smolovoi.aleksandr.

Напомним, ранее Настя Каменских с Потапом взбудоражила сеть новым заявлением.

До этого Каменских похвасталась огромным букетом роз.