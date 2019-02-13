"Кайфова": Настя Каменських захопила ультрастильным образом в стилі 90-х

Фанати співачки зазначили, що в такому образі вона виглядає, як школярка
Настя Каменских уже ждет приближения весны. По крайне мере, певица поделилась новым стильным образом – однако, не по погоде.
На снимке поп-исполнительница позирует в джинсовом коротком комбинезоне насыщенного синего цвета (можно сказать, "классический деним"). Под комбинезон Каменских надела кофточку красного цвета с длинными рукавами. Интересно, что с общим луком гармонично сочетаются веселые красно-синие носки со звездочками. Свой образ Настя дополнила кроссовками на массивной платформе (тренд этого сезона), а также белой шапкой и рюкзаком собственного дизайна.
В такой яркий способ Каменских, которая ранее взбудоражила сеть новым фото, анонсировала свой новый клипу на песню "Попа как у Ким", презентация которого уже состоится завтра, 14 февраля – в День влюбленных.
"Пусть сегодня у вас будет классный, насыщенный и веселый день! Завтра смотрите мою #попакакуким в YouTube", — пишет Каменских.
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Безусловно, певица порадовала фанатов коротким видеотизером нового клипа. Уже по первым кадрам становиться понятно, что новый клип будет "горячим".
Видео: instagram.com/kamenskux
Поклонники Каменских поспешили прокомментировать ее новый образ в стиле 90-х.
Напомним, ранее Настя Каменских с Потапом взбудоражила сеть новым заявлением.