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Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2020 - 19:33
Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

У відеоролику також танцює і Катя Осадча

Юрій Горбунов та Катя Осадча як можуть коротають час вдома у зв'язку з карантином через коронавірус. Відома пара телеведучих залишається вдома. І закликає інших чинити так само. Нагадаємо, що Осадча записала відеозвернення, в якому посилається на своїх знайомих з Італії. Ті застерігають українців не робити їхніх помилок. Так як в свій час італійці несерйозно поставилися до епідемії коронавіруса... В домашній обстановці Катя і Юра не тільки з сином грають, але й кумедні відео для Tik Tok знімають.

Українські селебрітіс активно освоюють мега-популярну соцмережу Тік Tok, в яку користувачі викладають короткі кумедні ролики. Однією з найбільш популярних сторінок у цій мережі може похвалитися Настя Каменських. "Українська Кім Кардашьян" залучила увагу більше 570 тисяч фоловерів. До речі, нещодавно Настя показала трендовий образ в білосніжному брючному костюмі — must have весни-2020.

Телеведучий Юрій Горбунов також не хоче відставати від сучасних трендів. Разом зі своєю дружиною Горбунов записує динамічні відео з танцями. До речі, на оновлення Горбунова в мережі Тік Tok підписані більше 100 тисяч чоловік.

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Скріншот відео: tiktok.com/@yuriygorbunov

Для сюжету нового ролика Юрію довелося вбратися в чорне плаття! Свій образ ведучий доповнив червоним фетровим капелюшком, який також, швидше за все, запозичив у дружини. На ногах — зручні білі кросівки.

У відео головну роль також відіграє Осадча. Ведуча "Світського життя" танцює в об'ємному брючному костюмі чорного кольору і білій сорочці. Каті в цьому відео дісталася чоловіча роль.

Зіркова парочка кумедно імітує танцювальну пару під хіт 90-х "Barbie Girl".

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Скріншот відео: tiktok.com/@yuriygorbunov

"Боа в ударі, Катя в шоці #рек #тренд #карантин", — підписав відео Горбунов, зазначивши, що таким чином проводить з дружиною час на карантині. "Боа" — це, швидше за все, сценічне ім'я для забавного персонажа, яку зображує Горбунов.

@yuriygorbunov

Боа в ударі, Катя в шоці ##річок ##тренд ##карантин

Barbie Girl - 90s dance Pop

Відео: tiktok.com/@yuriygorbunov

Крім того, щоб просто дуріти, солодка парочка телеведучих не забуває і більш "глянцеві" пости робити. Нагадаємо, що 15 березня відбувся черговий ефір шоу "Голос країни 10". Ведучими якого є Осадча та Горбунов. Спеціально до нового ефіру Катя опублікувала серію фото з чоловіком.

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Катя в шоці: Юрій Горбунов вбрався в жіноче плаття і станцював на відео

Катя Осадча і Юий Горбунов на зйомках Голосу країни 10 (фото: instagram.com/kosadcha)

Для нового ефіру телеведуча вибрала елегантне плаття під бронзу. Сукня оздоблена об'ємними рукавами-буф — тренд сезону. Доповнює образ оригінальне масивне золоте кольє. На великих ланках повисла людська фігура. Макіяж телеведучої також виконаний у відтінках бронзового. До речі, зверніть увагу, як вигідно такий макіяж підкреслює блакитний відтінок очей. Слід взяти на замітку!

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов показали, як розважають сина під час карантину.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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