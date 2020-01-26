Катя Осдача без укладки і мейкапу на борту літака залишила несподіване послання пілотам

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча часто подорожує літаками по роботі і на відпочинок

Телеведуча Катя Осадча, чий наряд в китайському стилі з нагоди нових сезонів двох шоу "Світське життя" і "Світ навиворіт" недавно викликав бурхливі обговорення в соцмережах, на цей раз вирішила дивувати своїх шанувальників повсякденним обраом, в якому подорожує на борту літака.

Теледіва в своєму Instagam залишила довге послання пілотам і іншим співробітникам аеропортів. І це не були рядки обурення або скарга примхливої зірки на поганий сервіс, а слова подяки людям, чия відповідальна професія допомагає подорожувати на багатокілометрові відстані за лічені години.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Сьогодні я летіла з капітаном і другим пілотом в пасажирському салоні і хотілося сказати тисячі слів, подякувати за роботу, висловити співчуття за колегами і слова підтримки, і я просто подякувала за роботу, яка в сотні разів відповідальніше, ніж моя".

Катя закликала не забувати про турботу великої кількості людей про безпеку пасажирів, які просто тихо роблять свою роботу:

"Ми скаржимося на затримки, недостатність місця для ніг або норми ручної поклажі. А команди на борту, незважаючи на все, просто тихо роблять свою дуже відповідальну роботу і доставляють нас за тисячі кілометрів за новими враженнями. Дякую Вам!!! Пілоти, борт провідники, механіки і всі, хто робить наші польоти безпечними!"

Підписники телеведучої зазначили, що дійсно не часто дякують пілотам і стюардесам за їх нелегку працю і повністю згодні з Катею, що варто робити це частіше. Не залишилось і без їх уваги той факт, що знаменитість на знімку без макіяжу і укладки, що втім робить її ще миліше:

Катя ви така мила без макіяжу і укладки

Катюша, дякую за добрі правильні слова! Величезне спасибі за роботу!!! Нехай Бог їх береже!!!

Коли затримки рейсу, пілоти не винні, якщо скаржитися і злитися це не за адресою

Правильні слова! Наше життя в їх руках,ми вдячні їм завжди за наші капризи доставити нас потрібні точки!

Катя - Ви Справжня, це рідкість, а тому на Вас завжди приємно дивитися

Варто відзначити, що нещодавно Катя Осадча висловилася про третю вагітность. Які плани на поповнення сімейства у зірки — читайте тут.