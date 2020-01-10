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Катя Осадча засвітила свій пляжний лук в прозорій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 12:15
Катя Осадча засвітила свій пляжний лук в прозорій сукні
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча ділиться мальовничими кадрами із відпочинку на екзотичних островах

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються безтурботним відпочинком в райському куточку Землі – ведучі вирушила на Сейшельські острови, де засмагають, купаються і не забувають про активне дозвілля. Так, Юрій озвучив свій девіз: не дня без велосипеда, і на підтвердження своїх слів показав фото на цьому самому екологічному виді транспорту. Пара зустріла Різдво біля нарядженої ялинки і з приголомшливими видами на океан, а також продовжує ділитися з шанувальниками сонячним настроєм на тлі екзотичних пейзажів.

Так, Катя опублікувала ранкове фото, на якому позує в легкому прозорому і вільній платті-туніці біло кольору. Крізь невагому тканину наряду можна без праці розглянути її яскравий купальник. На відпочинку теледіва обходиться без макіяжу, тому на її обличчі немає й грама косметики

За спиною ведучої відкриваються чудові мальовничі пейзажі: зелені пагорби і гори, океан і буйна острівна зелень. Схоже, вілла пари розташована неподалік від пляжу.

Катя Осадча засвітила свій пляжний лук в прозорій сукні

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Сонячно сьогодні. А там Юра йде крізь джунглі", - говорить за кадром теледіва, знімаючи прогулянку з чоловіком до пляжу.

Пізніше вона опублікувала знімок Юрія, який насолоджується відкривають безкрайніми океанськими просторами. Ведучий зображений зі спини. На ньому – смугаста футболка, короткі легкі шорти і білий капелюх.

Катя Осадча засвітила свій пляжний лук в прозорій сукні

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, Катя і Юрій летіли на курорт з пересадкою в Стамбулі. Пара не втрималася від спокуси розглянути сучасний турецький аеропорт, який справив на них незабутнє враження своїми оригінальними інтер'єрами і оформленням.

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