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Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.08.2019 - 18:35
Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча порадувала фанатів яскравими фото з відпочинку

Багато українських знаменитостей прагнуть максимально встигнути відпочити цього літа - адже надворі вже серпень! Не стали винятком і зіркова парочка Катя Осадча та Юрій Горбунов - подружжя вирушили на відпочинок на морське узбережжя Туреччини. Телеведуча вже встигла похвалитися витонченою фігурою в бікіні, викликавши хвилю компліментів у підписників. Тепер же вона продемонструвала свій стильний відпускний лук.

Катя опублікувала кілька барвистих кадрів з тераси біля моря. Вона позує в стильному білому сарафані в підлогу, який пікантно розстебнула спереду. Доповнюють розслаблений образ солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри.

Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Щаслива і босонога Осадча дивиться то на море, то на камеру, а на одному з фото чарівно посміхається, нахиливши голову.

Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікулиКатя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Зупинися мить.... #канікули", - прокоментувала публікацію теледіва.

Фолловери залишилися в захваті від її легкого і при цьому ефектного образу і засипали Катю захопленими коментарями. В одному з відповідей ведуча якраз і розсекретила, де саме вона відпочиває.

  • Одного фото просто без слів, звідки такий сарафан?
  • Дуже гарно! Можна запитати де це?
  • Катя, у вас дуже гарний сарафан))) вам йде )))
  • Неймовірна красуня
  • Ну дуже шикарне плаття. Ви просто супер
  • Красуня.
  • Принадність. Молодець
  • Дуже атмосферно. Катя, а де ви відпочиваєте?
  • Катя, скільки ти з собою нарядів взяла! І всі мені дуже подобаються! Відмінний смак!
  • Катюша! Лялечка！

Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Кілька атмосферних кадрів Осадча також показала в сториз - на цей разв компанії коханого чоловіка Юрія Горбунова.

 

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Туреччині (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча показала свій відпочинок із чоловіком Юрієм Горбуновим у Нідерландах і поділилася мотивацією.

Також Катя Осадча опублікувала низку барвистих фото у літніх образах з Амстердама.

Яка форма! Струнка Катя Осадча похвалилася витонченою тендітною фігурою в бікіні Розслаблена Катя Осадча викликала захоплення в мережі могутньою життєвою мотивацією
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых
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