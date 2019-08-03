Катя Осадча в стильному сарафані показала свої турецькі канікули

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча порадувала фанатів яскравими фото з відпочинку

Багато українських знаменитостей прагнуть максимально встигнути відпочити цього літа - адже надворі вже серпень! Не стали винятком і зіркова парочка Катя Осадча та Юрій Горбунов - подружжя вирушили на відпочинок на морське узбережжя Туреччини. Телеведуча вже встигла похвалитися витонченою фігурою в бікіні, викликавши хвилю компліментів у підписників. Тепер же вона продемонструвала свій стильний відпускний лук.

Катя опублікувала кілька барвистих кадрів з тераси біля моря. Вона позує в стильному білому сарафані в підлогу, який пікантно розстебнула спереду. Доповнюють розслаблений образ солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Щаслива і босонога Осадча дивиться то на море, то на камеру, а на одному з фото чарівно посміхається, нахиливши голову.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Зупинися мить.... #канікули", - прокоментувала публікацію теледіва.

Фолловери залишилися в захваті від її легкого і при цьому ефектного образу і засипали Катю захопленими коментарями. В одному з відповідей ведуча якраз і розсекретила, де саме вона відпочиває.

Одного фото просто без слів, звідки такий сарафан?

Дуже гарно! Можна запитати де це?

Катя, у вас дуже гарний сарафан))) вам йде )))

Неймовірна красуня

Ну дуже шикарне плаття. Ви просто супер

Красуня.

Принадність. Молодець

Дуже атмосферно. Катя, а де ви відпочиваєте?

Катя, скільки ти з собою нарядів взяла! І всі мені дуже подобаються! Відмінний смак!

Катюша! Лялечка！

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Кілька атмосферних кадрів Осадча також показала в сториз - на цей разв компанії коханого чоловіка Юрія Горбунова.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Туреччині (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча показала свій відпочинок із чоловіком Юрієм Горбуновим у Нідерландах і поділилася мотивацією.

Також Катя Осадча опублікувала низку барвистих фото у літніх образах з Амстердама.