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Катя Осадча розкрила деталі медового місяця Павла Зіброва у Венеції (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 15:31
Катя Осадча розкрила деталі медового місяця Павла Зіброва у Венеції (фото)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча і подружжя Зібрових прогулялися по Венеції

Катя Осадча не сидить на місці, продовжуючи знімати свіжі випуски для своєї передачі "Світське життя". І новий випуск буде присвячений одній з найбільш обговорюваних тем українського шоу-бізнесу - весілля Павла Зіброва!

Нагадаємо, що влітку цього року Народний артист України Павло Зібров буквально приголомшив новиною - він планує одружитися! Як з'ясувалося пізніше, таким чином Павло та його дружина Марина вирішили відсвяткувати 25-років з дати розпису. Справа в тому, що 25 років тому у пари не було весілля. Вони тільки розписалися і відзначили цю подію в колі близьких. При цьому свято співпало з днем народження Марини.

Після 25 років спільного життя пара вирішила відсвяткувати пишне весілля - з фатою, сукнею, гостями...

Катя Осадча розкрила деталі медового місяця Павла Зіброва у Венеції (фото)

Катя Осадча, Павло і Марина Зіброви у Венеції (фото: instagram.com/svitsketv)

Тепер же стали відомі нові деталі урочистості. Павло Зібров і його "вже двічі" дружина Марина відправилися в медовий місяць в романтичну Венецію. Куди також полетіла і Катя Осадча з програмою "Світське життя", щоб про все розпитати наречених.

На сторінці програми у мережі instagram було опубліковано чимало фото і відео з прогулянки по Венеції. Подружжя Зібрових та Катя Осадча пройшлися по ринках, де приміряли традиційні маски, прокотилися по водним каналах на гондолі. А також поговорили про минуле свято.

Катя Осадча розкрила деталі медового місяця Павла Зіброва у Венеції (фото)

Катя Осадча, Павло і Марина Зіброви у Венеції (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше в мережі було опубліковано відео з пишного весілля Зібрових. Як і належить молодятам, Павло і Марина виконали перший танець перед гостями, поцілувалися, позували перед камерами. Марина Зіброва блищала в розкішній весільній сукні.

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Новини України Катя ОсадчаПавло Зібров
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