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Катя Осадча відверто розповіла про чоловіка: "наступні кілька місяців ми його не побачимо"

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Четвер 16 вересня 2021 21:40
Катя Осадча відверто розповіла про чоловіка: "наступні кілька місяців ми його не побачимо" Катя Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Володимир Костирін

У Києві відбулась церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року 2021", яка зібрала найвідоміших зірок шоу-бізнесу і телебачення.

Серед них була присутня й ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

Саме дружина Юрія Горбунова, яка сама нещодавно знову стала мамою, подарувавши життя хлопчику Данилу, вручила нагороду у номінації "Тато в шоу-бізнесі" лідеру групи "Антитіла" Тарасу Тополі.

До слова, у 2019 році у цій номінації переміг чоловік Каті.

"Насправді, бути татом у шоу-бізнесі не так просто, потрібно поєднувати родину з гастролями і шоу-бізнесом. Такі татусі ніколи не знають, коли в них будуть вихідні: щільний графік зйомок у кіно, концерти, шоу, проєкти. У нашого тата (Юрія Горбунова - ред.) не буває останнім часом вихідних, і по неділях наступні кілька місяців ми його також не побачимо через "Танці з зірками", - сказала Осадча.

Додамо також, що ведучими заходу стали зірки ранкових випусків ТСН на 1+1 Святослав Гринчук та Марічка Падалко. І не можна не відзначити красивий наряд, який Марічка обрала для проведення премії.

Катя Осадча відверто розповіла про чоловіка: &quot;наступні кілька місяців ми його не побачимо&quot;

Марічка Падалко на премії "Тато року 2021" (фото: прес-служба 1+1)

Зауважимо, що у номінації "Тато-блогер" переміг ведучий програми "Твій день" Тімур Мірошниченко, який разом з дружиною Інною виховує 3-річну доньку Мію та півторарічного сина Марка.

Катя Осадча відверто розповіла про чоловіка: &quot;наступні кілька місяців ми його не побачимо&quot;

Тімур Мірошниченко (фото: прес-служба 1+1)

Нагороди також отримали:

  • "Тато в бізнесі" - ресторатор Дмитро Борисов
  • "Тато-спортсмен" - колишній футболіст Андрій Пацюк
  • "Тато-діяч культури" - дитячий письменник Олександр Дерманський
  • "Тато-освітянин" - психолог Євгеній Мірошниченко
  • "Тато-лікар" - акушер-гінеколог Дмитро Боцюра
  • "Grand-Тато" - актор Станіслав Боклан

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Юрій Горбунов і Катя Осадча назвали меншого сина Данилом.

Також ми писали про те, що Юрій Горбунов замахнувся на "Оскар" після народження дитини.

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