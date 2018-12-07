Катя Осадча приголомшила розкішним вечірнім платтям у святковому ролику

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча відображена в красивому новорічному антуражі

Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка в еко-шубі прогулялася по Ватикану, взяла участь у зйомках святкових роликів телеканалу "1+1" в ефектному вбранні.

Для зйомок цього промо разом зібрали 50 зірок. Цікаво, що відео знімали одним кадром.

Телеведучі, актори і співаки, серед яких Алла Мазур, Олексій Душка, Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Володимир Остапчук, Неля Шовкопляс і багато інших, у розкішних сукнях та стильних костюмах опинилися на святковому ярмарку, спеціально відтвореному на знімальному майданчику.

Осадча вибрала для заходу розкішне вечірнє плаття в підлогу золотистого кольору. Доповнила образ зірка незвичайною прикрасою на волоссі.

Фото: Катя Осадча (прес-служба 1+1)

На фото ведуча позує на тлі яскравого новорічного антуражу - нарядженої ялинки, каміна і затишного крісла з пледом.

На одному зі знімків разом з Катею відображений і її чоловік Юрій Горбунов в елегантному костюмі.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (прес-служба 1+1)

Промо-ролик в ефір будуть випускати частинами, щоразу нагадуючи, скільки щасливих днів залишилося до головної ночі року.

Нагадаємо, Катя Осадча в леопардовому піджаку вразила ультрастильним образом.

Ми також повідомляли, що раніше Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка Івана.