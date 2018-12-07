Катя Осадча приголомшила розкішним вечірнім платтям у святковому ролику

До речі, на церемонії нагородження кращих дизайнерів України Best Fashion Awards 2018 Осадча з'явилася в червоному платті оригінального крою, капелюшку і туфлі в тон.
Зіркова пара Осадча-Горбунов (відео: РБК-Україна)
Ведуча відображена в красивому новорічному антуражі
Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка в еко-шубі прогулялася по Ватикану, взяла участь у зйомках святкових роликів телеканалу "1+1" в ефектному вбранні.
Для зйомок цього промо разом зібрали 50 зірок. Цікаво, що відео знімали одним кадром.
Телеведучі, актори і співаки, серед яких Алла Мазур, Олексій Душка, Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Володимир Остапчук, Неля Шовкопляс і багато інших, у розкішних сукнях та стильних костюмах опинилися на святковому ярмарку, спеціально відтвореному на знімальному майданчику.
Осадча вибрала для заходу розкішне вечірнє плаття в підлогу золотистого кольору. Доповнила образ зірка незвичайною прикрасою на волоссі.
Фото: Катя Осадча (прес-служба 1+1)
На фото ведуча позує на тлі яскравого новорічного антуражу - нарядженої ялинки, каміна і затишного крісла з пледом.
На одному зі знімків разом з Катею відображений і її чоловік Юрій Горбунов в елегантному костюмі.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (прес-служба 1+1)
Промо-ролик в ефір будуть випускати частинами, щоразу нагадуючи, скільки щасливих днів залишилося до головної ночі року.
Нагадаємо, Катя Осадча в леопардовому піджаку вразила ультрастильним образом.
Ми також повідомляли, що раніше Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка Івана.
До речі, на церемонії нагородження кращих дизайнерів України Best Fashion Awards 2018 Осадча з'явилася в червоному платті оригінального крою, капелюшку і туфлі в тон.
Зіркова пара Осадча-Горбунов (відео: РБК-Україна)