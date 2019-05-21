Катя Осадча зі світовими зірками підкорює Канни у сукні від українського дизайнера (фото)

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Осадча взяла інтерв'ю у Єви Лонгорії та Лари Фабіан

Катя Осадча продовжує захоплювати своїх шанувальників розкішними краєвидами, нарядами і вечірками на Каннському кінофестивалі 2019. Зазначимо, що одна з найочікуваніших подій в кіноіндустрії стартувала 14 травня і триватиме до 25 травня включно. В невелике французьке місто з'їхалися сотні всесвітньо відомих акторів, моделей, провідних музикантів, серед яких також і українська зірка – Катя Осадча. Телеведуча відвідала одну з червоних доріжок для зйомок програми Світське життя.

Так, на своїй instagra-сторінці та на сторінці проекту Осадча показала свій черговий яскравий образ. Телеведуча відвідала одну з безлічі вечірок в Каннах. Зокрема – благодійний захід Єви Лонгорії. При цьому Осадча вибрала ефектне плаття від українського дизайнера Luba Makarenko. Кольору фуксії, з романтичними воланами, пишною спідницею і рукавами – сукня дуже освіжає. Свій образ телеведуча доповнила срібними туфлями на високих підборах.

Волосся зібране на одну сторону і завите у великі локони. У вушках – масивні сережки. А макіяж зроблений з акцентом на очі.

Катя Осадча в Каннах (фото: instagram.com/svitsket)

Більш того, на вечірці Осадчій вдалося зустрітися і взяти інтерв'ю у американської актриси Єви Лонгорії (зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"), а також співачки Лари Фабіан.

"Благодійна імпреза від відчайдушної домогосподарки Єви Лонгорії! Скоро у "Світському житті", - йдеться на сторінці програми.

Катя Осадча і Єва Лонгорія (фото: instagram.com/svitsket)

Співачка Лара Фабіан (фото: instagram.com/svitsket)

Шанувальники програми прийшли в захват і від стильної появи телеведучою, і від зіркових гостей:

Єва Лонгорія! Богиня!

Яка ж Лара Фабіан красива!

Ну нарешті світові зірки!

Обожнюю Єву!

Красиві жінки!

Катерина - Ви шикарні!

Також на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Осадча опублікувала ще більше фото з Канн.

Фото: instagram.com/svitsket

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ у білосніжних тонах.

А до цього Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образу на День вишиванки.