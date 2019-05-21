ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катя Осадча зі світовими зірками підкорює Канни у сукні від українського дизайнера (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 12:56
Катя Осадча зі світовими зірками підкорює Канни у сукні від українського дизайнера (фото)
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Осадча взяла інтерв'ю у Єви Лонгорії та Лари Фабіан

Катя Осадча продовжує захоплювати своїх шанувальників розкішними краєвидами, нарядами і вечірками на Каннському кінофестивалі 2019. Зазначимо, що одна з найочікуваніших подій в кіноіндустрії стартувала 14 травня і триватиме до 25 травня включно. В невелике французьке місто з'їхалися сотні всесвітньо відомих акторів, моделей, провідних музикантів, серед яких також і українська зірка – Катя Осадча. Телеведуча відвідала одну з червоних доріжок для зйомок програми Світське життя.

Так, на своїй instagra-сторінці та на сторінці проекту Осадча показала свій черговий яскравий образ. Телеведуча відвідала одну з безлічі вечірок в Каннах. Зокрема – благодійний захід Єви Лонгорії. При цьому Осадча вибрала ефектне плаття від українського дизайнера Luba Makarenko. Кольору фуксії, з романтичними воланами, пишною спідницею і рукавами – сукня дуже освіжає. Свій образ телеведуча доповнила срібними туфлями на високих підборах.

Волосся зібране на одну сторону і завите у великі локони. У вушках – масивні сережки. А макіяж зроблений з акцентом на очі.

Катя Осадча в Каннах

Катя Осадча в Каннах

Катя Осадча в Каннах (фото: instagram.com/svitsket)

Більш того, на вечірці Осадчій вдалося зустрітися і взяти інтерв'ю у американської актриси Єви Лонгорії (зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"), а також співачки Лари Фабіан.

"Благодійна імпреза від відчайдушної домогосподарки Єви Лонгорії! Скоро у "Світському житті", - йдеться на сторінці програми.

Катя Осадча і Єва Лонгорія

Катя Осадча і Єва Лонгорія (фото: instagram.com/svitsket)

Лара Фабіан

Співачка Лара Фабіан (фото: instagram.com/svitsket)

Шанувальники програми прийшли в захват і від стильної появи телеведучою, і від зіркових гостей:

  • Єва Лонгорія! Богиня!
  • Яка ж Лара Фабіан красива!
  • Ну нарешті світові зірки!
  • Обожнюю Єву!
  • Красиві жінки!
  • Катерина - Ви шикарні!

Також на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Осадча опублікувала ще більше фото з Канн.

 

Фото: instagram.com/svitsket

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в Каннах похвалилася ідеальною роботою. Телеведуча показала розслаблений образ у білосніжних тонах.

А до цього Катя Осадча несподівано "нарвалася" на хвилю критики через свій образу на День вишиванки.

Ікона стилю: Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні (фото) Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі
Новини України Катя Осадчателеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся