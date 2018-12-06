Катя Осадча в леопардовому піджаку вразила ультрастильним образом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча також доповнила свій образ оригінальними аксесуарами

Світська левиця Катя Осадча, яка раніше прогулялася по Риму в еко-шубі, продемонструвала своїм підписникам черговий модний тренд сезону осінь-зима 2018-19. Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала знімок, на якому позує в подовженому піджаку зеленого кольору з леопардовим принтом від українського бренду NAVRO (дизайнер Ольга Навроцька).

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, в цьому сезоні анімалістичний принт — один з провідних трендів. При цьому слід пам'ятати: речі з "тваринним" принтом вже самі по собі виглядають самодостатньо і дуже ошатно. Варто хоч трохи оступитися, неправильно підібрати аксесуари або колірні поєднання — образ може виглядати вульгарно. LITE писав, як і з чим носити анімалістичний принт, щоб виглядати стильно, а не вульгарно. Скористайтеся порадами українських дизайнерів!

Що стосується незмінної ведучої "Світського життя", Осадча доповнила свій образ укороченими чорними брюками зі стрілками, а також класичними туфлями-човниками. З аксесуарів: стильний крислатий капелюшок, оригінальний ремінь з двома золотими пряжками і масивні золоті сережки в дусі 80-х.

Катя Осадча (скріншот поста: instagram.com/kosadcha)

В даному образі Осадча відвідала церемонію нагородження Bazaar Best Dressed, в рамках якої нагороджують найбільш стильних українок.

Підписники Осадчої прийшли у захват від її нового образу.

"Зелений колір вам до лиця", — пише ludasik1606.

"Дуже гарна пані Катерина", — зазначає natalimaisak.

"Ви дивовижна і дуже красива принцеса", — підкреслює roznalevichzhenia.

"Яка гарна!" — захоплюється ksyushenyatko24.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка Івана.

Як і з чим носити анімалістичний принт (відео: РБК-Україна)