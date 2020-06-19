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Катя Осадча в сліпучому міні блиснула нескінченними ніжками і сміливим декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2020 - 09:51
Катя Осадча в сліпучому міні блиснула нескінченними ніжками і сміливим декольте
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала свій ошатний робочий образ

Катя Осадча повернулася до активної роботи, адже з послабленням карантину світське життя закрутилася і зірки знову готові розкривати їй свої секрети і ділиться одкровеннями. Так, вона змінює образи як рукавички для зйомок своєї традиційної програми Світське життя" і показує, в чому незабаром буде блищати на екрані. Так, ведуча продемонструвала пікантний розкішний лук в коктейльній сукні-міні молочного кольору з люрексовою срібною ниткою.

Звабливе вбрання зі спущеною лінією плеча і руквами-буфами дозволив їй оголити лінію декольте, а його довжина – блиснути довгими стрункими ніжками. Катя взула сріблясті човники, а в якості аксесуару обрала традиційний капелюшок і також масивні звисаючі сережки.

"Плани на літо? Працювати в нових умовах і сподіватися на краще) бережіть себе і близьких", - написала Катя.

Катя Осадча в сліпучому міні блиснула нескінченними ніжками і сміливим декольте

Катя Осадча показала стрункі довгі ніжки в ошатному міні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Краса!" - не втримався від компліменту під фото співачка Гайтана. Шанувальники ведучої розділили її думку.

Катя Осадча в сліпучому міні блиснула нескінченними ніжками і сміливим декольте

Катя Осадча для зйомок вибрала спокусливе міні з люрексом (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Катю, Ви неймовірно красива! Я Вами захоплююся!
  • Красуня
  • Чудова
  • Дуже гарна
  • Нереальна красуня
  • "А ноги, ноги, ноги, ноги, ноги...Такі ноги-ноги, даються лише трохи!"
  • Найкраща і найкрасивіша
  • Сукня неперевершена як і Катя

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися спільним робочим фото, на якому позують в ошатних образах. Ведучий з ніжністю дивиться на дружину, а вона – усміхається в камеру.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя Осадча
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