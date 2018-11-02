"Катя, ну ти що, божевільна?" Дружина Сергія Притули розповіла, як їй вдається бути супермамою

Сергій Притула з дружиною Катериною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Катерина Притула успішно поєднує материнство і роботу

Дружина відомого українського шоумена та керівник шоу "Вар'яти" Катерина Притула, яка минулого літа народила доньку Соломію, розповіла, як їй вдається не випадати з робочого ритму.

Як пише Scotch, вже через кілька днів після пологів дружина Сергія Притули контролювала знімальний процес на майданчику разом з донькою.

"Хлопці з команди досі інколи жартують на цю тему. Справа в тому, що я працювала практично до останнього дня вагітності. І перенесла її дуже добре. Можливо, саме завдяки тому, що була захоплена роботою. Пам'ятаю, 25 липня ми заїхали в декорацію і почали будівництво. А термін мені ставили 22 липня. Я змогла якось домовитися з Соломією, щоб вона дала мені пару днів закінчити справи. І ось, увечері, після того, як запустився процес будівництва, я сказала Сергію: "Ну все, тепер можна народжувати". І 27 числа народила", - поділилася Катерина.

Сергій Притула з дружиною Катериною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

За словами Притули, навіть в пологовому будинку їй доводилося відповідати на електронні листи і повідомлення в месенджерах.

"Коли в колективі дізнавалися, що я пишу з пологового будинку, говорили: "Катя, ну ти що, божевільна?" А мені так було навіть простіше. Можна було на щось відволікатися", - говорить вона.

При цьому молода мама підкреслює, що ні грама не шкодує, що працювала до останнього дня вагітності.

"Коли Соломії виповнилося пару тижнів, я час від часу з'являтися на майданчику разом з нею. В основному, звичайно, контролювала всі процеси з дому. Але іноді у творчих людей виникають спірні моменти і ситуації, які не вирішиш віддалено. Так що Соломія майже з народження дізналася, що таке телестудія і знімальний процес. Наші продюсери навіть виділили їй окрему гримерку і повісили там табличку "Соломіївська". Я дуже сміялася, коли вперше побачила цей напис", - резюмувала дружина шоумена.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула став секс-тренером і розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.

Відео: РБК-Україна