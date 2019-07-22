Катаються по каналах і п'ють шампанське: Осадча та Горбунов захопили романтикою в Амстердамі

Катя Осадча та Юрій Горбунов знову здивували шанувальників черговим відпочинком. Нагадаємо, що не так давно зіркова пара відпочивала з 2-річним сином Ванею в Одесі. Після низки знімальних днів і відвідування ряду світських подій Осадча та Горбунов вирішили зробити невелику перерву. В якості місця перезавантаження відомі українські телеведучі вибрали Амстердам. При цьому Осадча вже встигла засипати шанувальників серією фото і відео. До речі, в одному з відео Осадча зазначила, що вони будуть відпочивати в Амстердамі три дні.

Так, на своїй nstagram-сторінці телеведуча показала сонячні фото, зроблені на невеликому катері. Ведучы замовили собі екскурсію по водних каналах Амстердама. При цьому екскурсія включала в себе і шампанське!

"Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське) і погода цьому посприяла)) Прекрасна подорож", - підписала нові фото Осадча.

На знімках телеведуча позує у картатому синьо-білому сарафані. Спідниця якого декорована повітряним мереживом. Вийшов дуже ніжний і романтичний образ.

Катя Осадча та Юрій Горбунов в Амстердамі (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось Юрій Горбунов позує у всьому білому – літні білі штани і проста футболка.

Особливо примітний милий кадр, на якому Осадча та Горбунов позують разом. Телеведучі триматися за руки, Осадча поклала руку на плече свого коханого. Видно, що ведучы дійсно насаджуються компанією один одного.

Катя Осадча та Юрій Горбунов в Амстердамі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, до цього стильна Катя Осадча відвідала музичний фестиваль в Юрмалі. Українська телеведуча блищала в брючному костюмі насиченого блакитного кольору. При цьому в рамках програми "Світське життя" телеведуча зустрілася з низкою зіркових гостей. Серед яких: Діма Монатіка, Лайма Вайкуле, Валерій Меладзе та інші.

А ще раніше Осадча заінтригувала фото з всесвітньо відомою легендою кіно - французькою акторкою Катрін Деньов. Телеведуча вибрала для зустрічі з французькою актрисою оригінальний наряд.