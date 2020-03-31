Карету подано: Регіна Тодоренко показала фото "справжньої принцеси"

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча поділилася знімком, зробленим під час романтичного вікенду з чоловіком

Регіна Тодоренко під час карантину більше часу перебуває вдома з чоловіком Владом Топаловим і сином Майклом. Але зірці весь час доводиться виходити на зйомки і їздити з робочих питань. Ведуча не забуває балувати шанувальників прямими ефірами, а нещодавно влаштувала душевний вечір разом із коханим і навіть заспівала під його акомпанемент. Також в цей непростий час зірку зігрівають приємні спогади та фотолистівки. Так, на святковий вікенд на початку березня Регіна і Влад встигли з'їздити в Санкт-Петербург і влаштувати прогулянку по місту. Тепер вони із задоволенням діляться фото з телефону і з теплотою згадують проведені разом дні.

Ведуча і блогер опублікувала в Instagram щасливий кадр, зроблений біля запряженої білим конем карети, гідної принцеси. Зірка "Орла и Решки" променисто посміхається в камеру.

На ній – трендове картате пальто вільного крою, шарф-палантин темно-блакитного відтінку, зручні лакові ботильйони і укорочені чорні штани. Волосся Регіни вільно розвивається, а у вухах видно сережки-перлини.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники ведучої тут же завалили її компліментами, зазначивши, що вона легко може претендувати на звання принцеси.

Дуже красива

Красуня

Класное фото

Круто!

Так класно

Міла

Для справжньої принцеси карету подано!

Класна

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко зачарувала кокетливим танцем в чорному оксамитовому платті і показала грайливий образ. Настрій у ведучої був явно піднесеним, чимвона й поділилася з шанувальниками.