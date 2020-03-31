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Карету подано: Регіна Тодоренко показала фото "справжньої принцеси"

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 14:32
Карету подано: Регіна Тодоренко показала фото "справжньої принцеси"
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча поділилася знімком, зробленим під час романтичного вікенду з чоловіком

Регіна Тодоренко під час карантину більше часу перебуває вдома з чоловіком Владом Топаловим і сином Майклом. Але зірці весь час доводиться виходити на зйомки і їздити з робочих питань. Ведуча не забуває балувати шанувальників прямими ефірами, а нещодавно влаштувала душевний вечір разом із коханим і навіть заспівала під його акомпанемент. Також в цей непростий час зірку зігрівають приємні спогади та фотолистівки. Так, на святковий вікенд на початку березня Регіна і Влад встигли з'їздити в Санкт-Петербург і влаштувати прогулянку по місту. Тепер вони із задоволенням діляться фото з телефону і з теплотою згадують проведені разом дні.

Ведуча і блогер опублікувала в Instagram щасливий кадр, зроблений біля запряженої білим конем карети, гідної принцеси. Зірка "Орла и Решки" променисто посміхається в камеру.

На ній – трендове картате пальто вільного крою, шарф-палантин темно-блакитного відтінку, зручні лакові ботильйони і укорочені чорні штани. Волосся Регіни вільно розвивається, а у вухах видно сережки-перлини.

Карету подано: Регіна Тодоренко показала фото &quot;справжньої принцеси&quot;

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники ведучої тут же завалили її компліментами, зазначивши, що вона легко може претендувати на звання принцеси.

  • Дуже красива
  • Красуня
  • Класное фото
  • Круто!
  • Так класно
  • Міла
  • Для справжньої принцеси карету подано!
  • Класна

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко зачарувала кокетливим танцем в чорному оксамитовому платті і показала грайливий образ. Настрій у ведучої був явно піднесеним, чимвона й поділилася з шанувальниками.

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