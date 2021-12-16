Кардіолог розповів, хто дійсно винен у смерті містера Біга: його можна було врятувати!

Виконавець ролі містера Біга – Кріс Нот – вже висловив свою думку з приводу епізоду. Він вважає, що такий фінал логічний – все закінчується, і герою довелося піти. Також він захистив Керрі і пояснив її поведінку:

"Ми зі сценаристом Майклом Патріком Кінгом назвали це "моментом Бонні і Клайда". Ця сцена була схожа на ту, де їх розстрілювали. Ми знали, що у нас повинно бути щось схоже, мій персонаж не повинен був померти на самоті у ванній. Цей останній момент повинен був бути таким – ніяких слів – ніякого банального діалогу, просто погляд, і Кінг зробив це красиво", – міркує Кріс.

Але ось кардіолог Деніел Люгер з Медичного центру Чиказького університету Rush University, який прокоментував ситуацію для Vulture, дав чітку відповідь, хто винен у смерті героя – він сам, Керрі Бредшоу або інші герої – з точки зору медичної. А також підготував ряд рекомендацій для такого випадку.

Так, за сюжетом, на 38:40 хвилині у Містера Біга починається серцевий напад. Керрі Бредшоу бачить повідомлення від Біга в 39:20 і тут же викликає таксі додому. На дорогу у неї пішло близько півгодини. О 41:51 Керрі повідомляє про смерть Біга, при цьому вони знаходяться у восьми хвилинах їзди від лікарні.

Глядачам відомо по більш ранніх епізодах, що у Містера Біга ішемічна хвороба серця і він приймає нітрогліцерин. Проте, перед тренуванням він затягується сигаретою. А раніше демонстрував любов до алкоголю і стейків.

Такий спосіб життя, безумовно, сприяв розвитку хвороби і як наслідок, серцевого нападу, впевнений Деніел. Активні заняття заняття на тренажері погано сумісні з неконтрольованим холестерином і артеріальним тиском. Тому перший висновок лікаря: герой з його ішемічною хворобою міг сам про себе подбати, заздалегідь виключивши фактори ризику.

При цьому кардіолог підкреслив, що люди з шемічною хворобою серця не повинні боятися спорту. Фізичні вправи лише трохи збільшують ризик серцевого нападу, користі від них незрівнянно вище.

А що ж щодо Керрі Бредшоу, яка замість дзвінка в лікарню дозволяє Містеру Бігу "красиво померти"? Лікар впевнений: у героя був реальний шанс вижити. і це, на жаль, провина Керрі. 30 хвилин, які він витримав, чекаючи Бредшоу – цілком реальна цифра.

Найчастіше, коли серцевий напад веде до смерті, мова йде про закупорку артерії. І якби людина отримала екстрену допомогу в лікарні або кареті "швидкої допомоги", її можна було б врятувати.

"Люди більше не вмирають від серцевих нападів, тому що ми відмінно вміємо швидко відкривати артерії, лікувати наслідки ішемічної хвороби або відмови помпи – це можна звернути назад", – коментує кардіолог.

Коли у пацієнта вже сталася зупинка серця, шанс вижити теж є. У цьому випадку Керрі допомогла б коханому чоловікові, зробивши йому серцево-легеневу реанімацію.

"Коли справа доходить до зупинки серця, мова йде про роботу мозку. Ваш мозок може прожити до трьох хвилин без кисню. Що їй потрібно було зробити, коли він втратив свідомість і пульс, так це негайно почати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Помацайте пульс, викличте допомогу і почніть компресію грудної клітини. Так ви можете стимулювати приплив крові до мозку і іншим життєво важливим органам. А коли приїдуть лікарі, вони реанімують його за допомогою ліків і дефібриляції".

Також Містеру Бігу потрібно було зробити штучне дихання, радить кардіолог.

"Якщо ви бачите, що хтось втрачає свідомість, перше, що ви робите, це щупаєте пульс. Якщо пульсу немає, ви викликаєте швидку допомогу і без зволікання починаєте компресію грудної клітини. Таким чином, ви безумовно можете врятувати життя людей. Йому не потрібно було вмирати. Це проклята пародія", - уклав Деніел.