Кардиолог рассказал, кто действительно виноват в смерти Мистера Бига: его можно было спасти!

Исполнитель роли Мистера Бига – Крис Нот – уже высказал свое мнение по поводу эпизода. По мнению актера, он долго обсуждал финал со сценаристами и пришел к выводу, что такой финал логичный – все заканчивается, и герою пришлось уйти. Также он защитил Кэрри и объяснил ее поведение:

"Мы со сценаристом Майклом Патриком Кингом назвали это "моментом Бонни и Клайда". Эта сцена была похожа на ту, где их расстреливали. Мы знали, что у нас должно быть что-то похожее, мой персонаж не должен был умереть в одиночестве в ванной. Этот последний момент должен был быть таким – никаких слов, никакого банального диалога, просто взгляд, и Кинг сделал это красиво", - рассуждает Крис.

Но вот кардиолог Дэниел Люгер из медицинского центра Чикагского университета Rush University, который прокомментировал ситуацию для Vulture, дал четкий ответ, кто виноват в смерти героя – он сам, Кэрри Брэдшоу или другие герои. А также подготовил ряд рекомендаций для такого случая.

Так, по сюжету, на 38:40 минуте у Мистера Бига начинается сердечный приступ. Кэрри Брэдшоу видит сообщение от Бига в 39:20 и тут же вызывает такси домой. На дорогу у нее ушло около получаса. В 41:51 Кэрри сообщает о смерти Бига, при этом они находятся в восьми минутах езды от больницы.

Зрителям известно по более ранним эпизодам, что у Мистера Бига ишемическая болезнь сердца и он принимает нитроглицерин. Тем не менее, перед тренировкой он затягивается сигаретой. А ранее демонстрировал любовь к алкоголю и стейкам.

Такой образ жизни, безусловно, способствовал развитию болезни и как следствие, сердечному приступу, уверен Дэниел. Активные занятия занятия на тренажере плохо совместимы с неконтролируемым холестерином и артериальным давлением. Поэтому первый вывод врача: герой с его ишемической болезнью мог сам о себе позаботиться, заранее исключив факторы риска.

При этом кардиолог подчеркнул, что люди с шемической болезнью сердца не должны бояться спорта. Физические упражнения лишь немного увеличивают риск сердечного приступа, пользы от них несравнимо больше.

А что же насчет Кэрри Брэдшоу, которая вместо звонка в больницу позволяет Мистеру Бигу "красиво умереть"? Врач уверен: у героя был реальный шанс выжить, и это, к сожалению, вина Кэрри. 30 минут, которые он выдержал, дожидаясь Брэдшоу – вполне реальная цифра. И времени у героини хватило бы, чтобы предотвратить такой исход.

Чаще всего, когда сердечный приступ ведет к смерти, речь идет о закупорке артерии. И если бы человек получил экстренную помощь в больнице или карете "скорой помощи", его можно было бы спасти.

"Люди больше не умирают от сердечных приступов, потому что мы отлично умеем быстро открывать артерии, лечить последствия ишемической болезни или отказа помпы - это можно обратить вспять", - комментирует кардиолог.

Когда у пациента уже произошла остановка сердца, шанс выжить тоже есть. В этом случае Кэрри помогла бы любимому мужчине, сделав ему сердечно-легочную реанимацию.

"Когда дело доходит до остановки сердца, речь идет о работе мозга. Ваш мозг может прожить до трех минут без кислорода. Что ей нужно было сделать, когда он потерял сознание и пульс, так это немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Пощупайте пульс, вызовите помощь и начните компрессию грудной клетки. Так вы можете стимулировать приток крови к мозгу и остальным жизненно важным органам. А когда приедут врачи, они реанимируют его с помощью лекарств и дефибрилляции".

Также Мистеру Бигу нужно было сделать искусственное дыхание, советует кардиолог.

"Если вы видите, что кто-то теряет сознание, первое, что вы делаете, это щупаете пульс. Если пульса нет, вы вызываете скорую помощь и без промедления начинаете компрессию грудной клетки. Таким образом, вы определенно можете спасти жизни людей. Ему не нужно было умирать. Это проклятая пародия", - заключил Дэниел.