Кардиолог рассказал, кто действительно виноват в смерти Мистера Бига: его можно было спасти!

Уже с первой серии And Just Like That – продолжения сериала "Секс в большом городе" – сценаристы ошарашили поклонников смертью Мистера Бига. Герой Криса Норта скончался от сердечного приступа после тренировки на тренажере, на руках у своей возлюбленной Кэрри Брэдшоу.