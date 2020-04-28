Каратино стайл: Осадча в сукні-хамелеоні засвітила стрункі ніжки і показала кучерявого Горбунова

Катя Осадая і Юрій Горбунов завдяки сучасним технологіям "перемістилися" з дому у студію Голосу країни-10 і блискуче провели видовищний суперфінал вокального проекту, переможцем якого став підопічний Тіни Кароль, Роман Сасанчин. Ведучі здійснили "подорож у просторі" завдяки голограмі. Катя для відповідального виходу в прямий ефір вибрала оргиальну сукню-хамелеон, а Юрій засвітив нову зачіску.

Так, зіркова пара поділилася фото в образах із суперфіналу і дозволила шанувальникам розглянути свої луки детально. Катя вбралася мерехтливу синьо-червону сукня-хамелеон з люрексової тканини. Вбрання оригінального крою дозволило теледіві оголити стрункі довгі ніжки. Вона доповнила урочистий образ срібними сережками-кільцями, ланцюжком і масивним перснем у вигляді квітки. Юрій же одягнув смокінг з галсуком-метеликом. Шанувальники помітили зміни в образі ведучого.

"Ми з Юрієм Горбуновим і телепортувлися в студію і проекцією були з учасниками на сцені, і об'єднання єднували чотири різні точки включення тренерів і навіть на відстані вручали кубок переможцю. Круто, що все це стало реальністю і навіть в складних умовах карантину і ізоляції всіх від всіх, ми це нікого", - написала ведуча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Гарні капець. Юрко кучерявий", - підмітила одна з підписниць теледіви . "Карантино стайл", - відповіла Катя. "Сукня дуже гармонійно виглядалао. Подобається Ваша пара, не хочу здатися некоректним, але Юрію краще, коли він з короткою стрижкою", - написала одна з прихильниць пари. "Карантин вносить свої корективи у стиль", - зізналася ведуча.

Неймовірний образ. Ефір просто казковий, а дме Тіни та Дана магічний

Ідеальне фото

Дуже красива, Катерино! Сукня – вогонь

Катюша! Ви - супер! Розумниця!

Шикарна сукня

Чарівна

Шикарна дівчина в шикарній сукні

Катя, ви неймовірно позитивні в будь-якому одязі. Красуня

Просто супер

Красиві

Ну, сукня просто надзвичайна

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Юрій також показав на своїй сторінці пару знімків з дружиною і захопився технічною революцією. "Пів року тому,коли стартував 10 ювілейний сезон Голосу країни , ми навіть уявити не могли, що суперфінал буде таким! Карантин не тільки диктує свої умови альо і стає рушієм великого прогресу! Цей суперфінал ставши повністю інноваційним! Ми з Катериною з'єднання являлися на сцені за допомогою голограми на прозорому екрані,зіркові тренери з своїх домівок коментували виступи учасників онлайн,а іноземні учасники співали з дому за тисячі кілометрів! Всі учасники були ізольовані один від одного. Сучасні технології,доповнена реальність,голограми, високотехнологічна сцена-цей випуск,точно увійде в історію телебачення! Пишаємось, що ми є його частиною! Майбутнє настало!" - заявив він.

Раніше Катя Осадча в повітряній сукні похвалилася новим спортивним захопленням на карантині.