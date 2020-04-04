Карантин - не канікули: Анджеліна Джолі здивувала досить суворим режимом для дітей

Анджеліна Джолі піклується про здоров'я своїх дітей, вони всією сім'єю знаходяться в самоізоляції під час спалаху коронавіруса. 44-річна актриса стежить за тим, щоб діти мали можливість веселитися і розважатися, але й не забували про розпорядок дня і домашні завдання. Проте Джолі все ще залишається однією з найбільш закритих зірок Голлівуду. Визнана красуня не реєструється в соцмережах і вкрай рідко дає інтерв'ю. Проте журналістам вдалося випитати у Анджеліни і її оточення, як проходять «карантинні» будні зірки «Містер і Місіс Сміт».

На щастя, Джолі має дуже просторий будинок з безліччю кімнат, де діти можуть грати і вчитися. Старший син Анджеліни — Меддокс (18 років) також знаходиться вдома. Нагадаємо, що Меддокс є першокурсником університету Йонсей в Сеулі, але через карантин змушений був повернутися додому для віддаленого навчання. При цьому хлопець вирішив під час домашньої ізоляції взятися за вивчення двох мов — російської й корейської.

Скріншот поста: instagram.com/moodlove.1

Решта п'ятеро дітей Джолі, включаючи 16-річного сина Пакса, 15-річну дочку Захару, 13-летнеюю Шайлу та 11-річних близнят Нокса і Вів'єн, змушені навчатися вдома і дотримуватися карантин.

«Це зовсім не означає, що у них канікули. Незважаючи на те, що вони не відвідують навчальні заклади, вони все одно дотримуються суворе, щотижневе розклад. Анджеліна переконана, що дотримання графіка дуже важливо, тому діти прокидаються в строго певний час, разом снідають, а потім сідають за навчання», — розповідає видання HollywoodLife.

«Вони відвідують уроки, прослуховують лекції в режимі онлайн. До того ж, у них є багато домашніх завдань, тому зіркова актриса і змушує дітей дотримуватися режиму».

Хоча діти змушені дотримуватися строгого розпорядку дня, це не означає, що під час карантину вони не веселяться.

«У них багато перерв протягом дня, і вони їх використовують максимально ефективно. Разом готують вдома з мамою, дивляться фільми і грають в ігри. Діти скучили за Меддоксу, тому дуже дорожать проведеним з ним часом. Він так добре з ними ладнає і навіть навчає молодших дітей основам корейської мови», — продовжує ділиться інформацією інсайдер видання.

Діти також проводять час зі своїм батьком Бредом під час карантину COVID-19.

«Діти, дійсно, дуже сумують за своїм друзям, але благо вони дуже дружні між собою і діють як добре згуртована команда. Вони вже звикли подовгу перебуває разом, тому, краще підготовлені до режиму самоізоляції, ніж багато зіркові діти. Дітлахам дуже пощастило, що в їх батька Бреда і Анджеліни багато відкритого простору в будинку, тому діти можуть проводити час на відкритому повітрі».

Бред Пітт зазначив, що Анджеліна змогла добре організувати час їх дітей. Він дуже пишається тим, наскільки розумні і розважливі вони стали.