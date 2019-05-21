"Карамелька": Анна Сєдокова похизувалася пишними формами на соковитому фото

Співачка розбурхала мережу пікантним знімком біля басейну
Незважаючи на те, що Анна Сєдокова недавно поскаржилася підписникам свого блогу, що вона поправилася і сідає на дієту, співачка продовжує ділитися в мережі гарячими кадрами. Її вже не раз критикували за надто вже відверті знімки, проте артистка вважає, що не варто соромитися своєї фігури і немає нічого поганого в фото в купальнику або білизні.
Так, Анна поділилася соковитим знімком, на якому вона позує біля басейну в чорному бікіні. При цьому кадр зроблений зверху, акцентуючи увагу на чуттєво прочинених губах красуні і її пишному бюсті.
"Рана – це місце, через яке у вас входить світло. Джалаладдин Румі", - прокоментувала публікацію Сєдокова.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фолловери не змогли залишити без уваги таке гаряче фото і засипали сексапільну співачку компліментами.
Нагадаємо, Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування, які допомагають привести в порядок фігуру.
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