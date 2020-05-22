Вередує і розчулює нас: Віра Кекелія докладно розповів про перший місяць в ролі молодої мами

Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Віра і Рома люблять роздивлятися синочка, коли він спить

Українська співачка і актриса Віра Кекелія 1 травня вперше стала мамою! При цьому Віра і її чоловік Роман Дуда вирішили не інтригувати — і відразу розсекретили ім'я та стать новонародженого малюка. У зіркових батьків народився хлопчик Ваня. Пологи проходили в одній з клінік Києва. До речі, новоспечений татко також був присутній при цьому і вів себе дуже мужньо. Тепер у молодих батьків розпочався марафон нових викликів і приємних відкриттів. Віра не приховує: вільного часу стало значно менше. Однак молода матуся не скаржиться. В коментарі для РБК-Україна Віра розповіла про виклики материнства, розподіл обов'язків у сім'ї і принципах виховання синочка Вані.

Після народження сина Віра і Рома зіткнулися з типовим бажання молодих батьків — виспатися)

«Самий головний виклик для нас, з яким стикаються всі батьки, це звичайно ж, недолік сну. Але слава Богу, безсонні ночі чергуються з більш спокійними. За цей час ми встигаємо відновлюватися. Протягом дня ми теж ловимо моменти, коли дитина спить і лягаємо спати разом з ним», — розповідає Кекелія.

Віра Кекелія і Роман Дуда з сином Іваном (фото: instagram.com/kekeliavera)

Також музикантам допомагає правильний розподіл нових завдань. Віра дуже вдячна чоловікові, що він взяв на себе домашні клопоти.

«Звичайно ж, перший час у мене абсолютно не було можливості відійти від дитини. Тим більше в цей період для нього немає нічого важливішого близького контакту з мамою, цих тактильних відчуттів. В перші дні особливо важливо виробити правильний розпорядок дня з малюком. Тому Рома взяв на себе всі клопоти по дому. Він готував, прибирав, завантажував прання, гладив. А я весь свій час присвячувала дитині».

Та й маленький Ваня любить трохи покапризувати.

«Він радує і дивує нас (посміхається). Буває, що він спить, а ми з Ромою сидимо біля колискової і дивимося на нього, розглядаємо. Як і всі діти, він іноді вередує, і спочатку ми не розуміли, чому. Зараз вже по плачу можемо визначити, чого хоче малюк», — зізнається Віра.

А от у питанні виховання сина Кекелія і Дуда все ж більше покладаються на сучасні методи, а не поради батьків.

«Принципи виховання, годування, гігієни дитини дуже сильно змінилися з часів, коли наші батьки виховували нас. Тому в якихось моментах ми, звичайно, прислухаємося, але більше намагаємося радитися з фахівцями, досвідченими педіатрами».

Зазначимо, що Віра Кекелія і Роман Дуда познайомилися на проекті "Голос країни-7", який стартував у січні 2017 року. Вже в жовтні того ж року Віра і Рома офіційно розписалися!

Автор: Татьяна Турликьян