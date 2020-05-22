В каменях і золоті: Добринін і Квіткова показали розкішні весільні кільця

Микита Добринін і Даша Квіткова всього пару днів назад офіційно стали чоловіком і дружиною. Переможці романтичного реаліті Холостяк-9 вирішили не переносити дату розпису, заплановану на 20 травня. А ось пишне весілля все ж довелося відкласти. Днями Даша зазначила, що весілля вони з Микитою зіграють 12 серпня. А поки що молодята насолоджуються новим статусом. І буквально засипають своїх шанувальників новими фото і відео, зробленими під час розпису.

Звичайно ж, Холостяк-9 поспішив подякувати шанувальників за привітання. За словами Микити, він би хотів відповісти на кожне, однак їх приходить сотні.

“Попереду на нас з вами чекає неймовірна історія, правда готуємо дуже багато приємних подарунків один одному. Далі - більше", — підсумував Добринін.

Але найголовніше, що Микита і Даша нарешті показали свої весільні кільця. Як з'ясувалося, у пари вони різні.

"Ми вирішили, що кільця не обов'язково повинні бути однакові", - зазначив Микита.

У Даші каблучку з діамантами. А ось Микита вибрав більш лаконічний дизайн - широкої золоте кільце з асиметричними смугами.

"Даша вся в каменях, а я весь у золоті", - зазначив Добринін. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.

Весільні кільця Добриніна і Квитковой

Даша Квіткова показала свою ідеальну обручку від Микити Добриніна

Також Добринін опублікував романтичне селфі з коханою. В кадрі вони просто світяться від частья.

“Другий день намагаюся відповідати особисто на ваші привітання, але зрозумів що їх ще тисячі непрочитаних. Так що скажу тут: ви нереальні і таке враження, що всі ви були поруч на нашій розпису. Спасибі", - підписав фото Добринін.

Добринін і Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

А ось Квіткова вирішила засипати шанувальників фото з розпису.

Трохи про день розпису. Спасибі, що ви розділили вчора цей день з нами, дякуємо усім вам за ваші теплі слова. Впевнена, що наше весілля відбудеться ще крутіше", - пише Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео пристрасного поцілунку Добриніна і Квитковой після розпису.