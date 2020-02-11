Камінська, Ступка, Мішина та інші зіркові гості на гала-прем’єрі дорослої комедії "Гола правда"

У столичному кінотеатрі Сінема сіті відбулась гучна прем’єра відвертої української комедії «Гола правда». Першими стрічку переглянули виконавці головних ролей та зіркові гості: Слава Камінська, Дмитро Ступка, Ксенія Мішина, Андрій Джеджула, Богдан Юсипчук, Поліна Василина, Ольга Арутюнян, Євген Ламах, Монро, Остап Ступка, брати Борисенки, Laud, Мирослава Ульяніна, Соломія Вітвіцька, Дядя Жора, Ігор Посипайко та інші.

«Моя мрія – щоб глядач у залі не нудився, не відволікався. Хочу, щоб мій фільм захоплював увагу глядача», - сказав, представляючи фільм, режисер Олександр Бєляк.

Сюжет і трейлер фільму

Гола правда - офіційний трейлер

За сюжетом фільму, восьмеро друзів приїжджають до Одеси на відкриття нового розважального клубу свого приятеля Андрія (Дмитро Ступка). У закладі багато кімнат, де можна пограти хоч у «мафію», хоч у «крокодила». Однак головна фішка клубу – «Детекторрум» із унікальним та надточним детектором брехні. Друзі вирішують дізнатися найбільш інтимні таємниці одне одного. Однак вони навіть не уявляють, наскільки небезпечною може виявитися ця гра.

Андрій Джеджула, який виконав одну з головних ролей, поділився враженнями від зйомки: «Фільм було знято у дуже стислі терміни – буквально за 12 днів. Здається, ми переозвучували його довше, ніж знімали. Але було неймовірно весело».

Гола правда: цікаві факти про фільм

Назва «Гола правда» з’явилася разом з ідеєю самого фільму. На думку режисера Олександра Бєляка, вона ідеально описує події стрічки. На майданчику панувала дружня атмосфера. Усі актори приїхали одним потягом до Одеси та жили разом в одному готелі. Одну з головних ролей виконує відомий український актор Дмитро Ступка, зірка фільмів «Крути 1918» та «Правило бою». Спочатку він мав грати роль, яку згодом віддали Богданові Юсипчуку. А Дмитро перевтілився у власника клубу, у якому відбуваються події стрічки. Для Слави Камінської, зірки гурту «НеАнгели», це уже другий фільм, у якому вона виконує одну з головних ролей. Режисер фільму Олександр Бєляк також з’являється у стрічці. Щоб набрати вагу для ролі, Богдан Юсипчук був вимушений повністю змінити свою дієту: їв багато фастуфуду та пив пиво з сосисками. На терасі, де знімали одну з сцен, протягом зйомок дерева були ще зеленими. Однак на наступний день після завершення зйомок листя опало. У «Детекторрумі», кімнаті, де усе таємне стає відомим, зйомки тривали кілька днів поспіль. За словами режисера, у певний момент атмосфера у кімнаті стала дуже напруженою – просто як у фільмі. «До бійки, звісно, не дійшло, але думаю, якби було ще кілька знімальних днів, гримерам довелось би замазувати синці під очима акторів».

Зіркові гості прем’єри

Ксенія Мішина

Андрій Джеджула

Laud

Соломія Вітвіцька

Монро

Мирослава Ульяніна

Брати Борисенки

Поліна Василина

Ксенія Мішина і Слава Камінська

Фото в матеріалі Олександра Яловега.