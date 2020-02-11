Камінська, Ступка, Мішина та інші зіркові гості на гала-прем’єрі дорослої комедії "Гола правда"

Фільм стартує в українському прокаті напередодні Дня Святого Валентина, 13 лютого
У столичному кінотеатрі Сінема сіті відбулась гучна прем’єра відвертої української комедії «Гола правда». Першими стрічку переглянули виконавці головних ролей та зіркові гості: Слава Камінська, Дмитро Ступка, Ксенія Мішина, Андрій Джеджула, Богдан Юсипчук, Поліна Василина, Ольга Арутюнян, Євген Ламах, Монро, Остап Ступка, брати Борисенки, Laud, Мирослава Ульяніна, Соломія Вітвіцька, Дядя Жора, Ігор Посипайко та інші.
«Моя мрія – щоб глядач у залі не нудився, не відволікався. Хочу, щоб мій фільм захоплював увагу глядача», - сказав, представляючи фільм, режисер Олександр Бєляк.
Сюжет і трейлер фільму
Гола правда - офіційний трейлер
За сюжетом фільму, восьмеро друзів приїжджають до Одеси на відкриття нового розважального клубу свого приятеля Андрія (Дмитро Ступка). У закладі багато кімнат, де можна пограти хоч у «мафію», хоч у «крокодила». Однак головна фішка клубу – «Детекторрум» із унікальним та надточним детектором брехні. Друзі вирішують дізнатися найбільш інтимні таємниці одне одного. Однак вони навіть не уявляють, наскільки небезпечною може виявитися ця гра.
Андрій Джеджула, який виконав одну з головних ролей, поділився враженнями від зйомки: «Фільм було знято у дуже стислі терміни – буквально за 12 днів. Здається, ми переозвучували його довше, ніж знімали. Але було неймовірно весело».
Гола правда: цікаві факти про фільм
Зіркові гості прем’єри
Ксенія Мішина
Андрій Джеджула
Laud
Соломія Вітвіцька
Монро
Мирослава Ульяніна
Брати Борисенки
Поліна Василина
Ксенія Мішина і Слава Камінська
Фото в матеріалі Олександра Яловега.