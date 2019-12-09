Каменських-зебра і Кароль-Джессіка Реббіт: зірки дивували сміливими образами на "Ночі суперхітів" (фото)

Настя Каменських (фото: 1+1)

Українські зірки з'явилися перед камерами в яскравих нарядах

Під час концерту "Ніч суперхітів", який канал "1+1" покаже в новорічні свята, на одній сцені зібралися 26 найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу, щоб виконати свої найяскравіші хіти 2019 року. На сцені і за лаштунками артисти дивували не тільки своїми видовищними виступами, але й сміливими несподіваними образами.

Наталія Могилевська

Співачка, яка зізналась ведучим концерту, що у залі перебуває її коханий чоловік, виступала у відвертій чорній сукні, повністю розшитій блискучими паєтками. Додав зовнішньому вигляду пристрасті високий розріз на спідниці.

NK

Співачка, яка підкорює Латинську Америку україно-латинськими ритмами, вразила всіх присутніх яскравим чорно-рожевим комбінезоном з африканським анімалістичним принтом.анімалістичним принтом.

"Время и Стекло"

Надя Дорофеєва та Позитив прийшли у креативних чорних спортивних костюмах з яскравими вставками. Образ Наді доповнили наколінники, а Позитива – кепка та окуляри.

Тіна Кароль

Співачка, тренер «Голос країни» з’явилася на "Ночі суперхітів" в образі сексуальної місіс Клаус. Червона сукня з глибоким розрізом яскраво підкреслювала витончені форми Тіни.

MICHELLE ANDRANE

Україно-болівійська співачка виступала в спокусливому напівпрозорому платті з червоного шифону, яка органічно доповнила латиноамериканський місто, який з'явився на сцені Палацу "Україна".

MONATIK

Мультиартист виступав цього вечора у стильному чорному костюмі з яскравими червоними акцентами на лацкані. Доповнив образ чорний капелюх у гангстерському стилі.

Дзідзьо

На сцені Палацу "Україна" артист постав у ролі Лускунчика у яскраво-червоному костюмі з оксамиту. До речі, у ньому Дзідзьо виходив одного разу на паркет Танців з зірками. Прикрасив костюм принт з котом, а капелюх підкреслив воєвничо-кумедний образ.

Сергій Бабкін

Співак обрав для «Ночі суперхітів» костюм в клітинку, а під піджак надів бордовий гольф. Прикрасила образ невелика чорна капелюх і яскрава брошка з червоного бісеру.

Ведучі концерту Катерина Кухар і Володимир Остапчук

Катерина з’явилася у витонченій чорній сукні, верх якої був повністю розшитий блискучим камінням, а Володимир обрав елегантний чорний смокінг.

Ведучі концерту Юрій Горбунов та Юрій Ткач

Яскравий тандем ведучих постав у чорних смокінгах. Піджак Юрія Горбунова прикрасила велика біла квітка, а Юрія Ткача – біла хустинка.

Ведучі концерту Людмила Барбір та Руслан Сенічкін

Людмила Барбір вела вечір у пишній довгій сукні ніжно-блакитного кольору з глибоким декольте, а доповнив образ обідок. Її співведучий Руслан Сенічкін був у стильному смокінгу з метеликом.

Джамала

Співачка втілила надзвичайно ніжний і чуттєвий образ, заявившись на сцені у легкій сукні з відкритими плечима, яка була повністю вкрита білим пір’ям.

Побачити новорічний концерт можна буде на телеканалі "1 +1" у новорічні свята. Також на глядачів чекають динамічні ритми від MONATIK, групи "Время и Стекло", яскравий хіт від THE HARDKISS, гурт DZIDZIO принесе багато сміху і гумору, Джамала вразить ліричною композицією, епатажне виступ від MARUV, хіт "До мами" від TAYANNA, латиноамериканські мотиви від MICHELLE ANDRADE і багато інші відомі хіти.