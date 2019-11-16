Каменських висловилася про повернення дуету Потапа і Насті і вагітність

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка докладно озвучила своє меню на день

Настя Каменських і Потап після повернення з Мексики тут же приступили до роботи. Настя встигла знятися в телеверсії концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" і захопила яскравою появою в компанії мами Лідії і зіркової хрещеної – Алли Кудлай. Тепер же співачка знайшла вільну хвилинку і вирішила вийти в прямий ефір Instagram. Вона відповіла на питання прихильників, які їх найбільше турбують.

Так, артистка висловилася про возз'єднання дуету Потап і Настя. Вона зазначила, що кожен з артистів робить успішні сольні проекти, але і не виключає, що одного разу об'єднається з чоловіком заради яскравого творчого експерименту.

"У нас так добре виходить окремо. Навіщо Потапу і Насті збиратися, щоб щось співати? У будь-якому випадку, якщо ми зберемося, то це все одно не зараз. Тому що я будую свою кар'єру за кордоном і так круто все виходить, Льошка кайфує – у нього стільки проектів і всього! Потап і Настя – це був офігеный проект, і напевно, якщо ми зважимося щось зробити, то це буде вібухова річ. Але ніхто не робить крок назад, всі йдуть тільки вперед", - заявила Настя.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя відповіла, коли ж чекати поповнення в родині, адже питання про вагітність найбільше хвилює її шанувальників і журналістів.

"Коли Всесвіт вирішить, тоді і буде поповнення. Я не контролюю цей процес", - сказала співачка.

Також NK зізналася, що після відпочинку в Потапом в Мексиці вони обидва добряче скинули вагу. "Ми приїхали схудлі – багато тренувалися, стежили за харчуванням і взагалі не пили алкоголь", - поділилася досягненнями артитка.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя розсекретила нове докладне меню на день. "Я харчуюся п'ять разів на день – це добре запускає мій метаболізм. Я намагалася їсти три рази в день і мені було дискомфортно. Це три основних прийому їжі і два перекуси. На заврак – овечий йогурт з ківі або вівсянку з печеним яблуком. Перекус через 2-3 години – білковий або звичайний омлет і огірок. Обід – трошки гречки і біла риба, або котлети з кролика. Перекус – щось білкове або 2-3 горішка. На вечерю десь о сьомій вечора я їм рибу з овочами", - пояснила вона.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Артиста поясниила, чому лягає спати о дев'ятій вечора, а о шостій вже виходить на пробіжку.

"Мені ніколи не складно було рано вставати. Я – жайворонок. Найважче – змусити себе рано лягати спати. Коли у тебе величезні цілі і ти розумієш, що потрібно більше часу, відповідно, треба рано лягати, щоб рано вставати і домагатися своїх цілей. Я встигаю набагато більше ніж будь-яка інша людина і отримую від цього величезне задоволення", - запевнила вона.