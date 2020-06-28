Каменських вперше розповіла про секретне весілля з Потапом в США і поскаржилась жалилась на чоловіка в побуті

Потап і Настя Каменських в цьому році відсвяткували першу річницю весілля. Пара розписалася в Києві 23 травня 2019 року і напередодні розсекретила свої стосунки, публічно заявивши про наміри. Репер якось натякнув, що це весілля було не єдиним, а от Настя в програмі "Світське життя" була більш відвертою і зізналася, що перший розпис пари відбулася в Лас-Вегасі!

Співачка вперше розсекретила інформацію про весілля пари в США. Виявилося, за два роки до офіційного торжества в Києві закохані розписалися в Лас-Вегасі.

"Перше весілля було в Лас-Вегасі – я ніколи про це не розповідала. А друге - в Києві", - заявила Настя здивованій Каті Осадчій.

Настя Каменських прийшла в студії "Світського життя" в лосинах і блузі з шлейфом (фото: instagram.com/svitsketv)

Олексій зробив Насті пропозицію, а через півроку пара потрапила на гастролі в Лас-Вегас і вирішила узаконити стосунки. Це сталося три роки тому. "Льошка підходить і каже: "У тебе є три години". "На що?" "А у нас зараз буде весілля, ось так я вирішив!" - згадує артистка.

Співачка зайшла в сусідній шопінг-молл, де купила білу сукню, а Потап в Лас-Вегасі розписався в шортах.

Також Настя розповіла, чим займалася в період самоізоляції на карантині. Виявилося, вона наводила самостійно порядок вдома і не тільки. "Для мене прибирання – це свого роду медитація. У мене з'явився час на гараж, до якого я ніяк не могла дістатися", - зізналася господарська артистка.

Настя Каменських "розбавила" чорно-білий образ рожевими туфельками (фото: instagram.com/svitsketv)

Співачка поскаржилася на неуважність Потапа в побуті, але ці маленькі недоліки вона прощає чоловікові, адже він – справжній музичний геній.

"Олексій любить, де стояв, там і роздягнувся. Мене в дитинстві навчили вимикати світло, воду, а Олексій може про це спокійно забути. Я йому щовечора кажу: "Будь ласка, Льошка, вимкни світло!" "Скільки ти будеш про це говорити". Я йому, наприклад, напишу, які продукти треба купити в магазині. І коли він приїжджає – жодного продукту, якої написала. Чому? "Ти знаєш, я йшов, творив пісню, слова, я так бачу". Він дуже романтичний і завжди перебуває, як мені здається, в космосі", - висловлюється про чоловіка Настя.

Настя Каменських і Потап приховали від шанувальників першу весілля (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще одна болюча тема в парі – це любов співачки до фотографії, яку не поділяє Потап. Але підприємлива Настя знайшла вихід із ситуації.

"У нас була дуже болюча тема, але потім я взяла тринога - штатив. У мене ще є маленька підсвітка, тому що, наприклад, в Мексиці ми були в такому готелі, де взагалі не було світла – тільки свічки", - розповіла вона.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Настя Каменських показала ніжне ранкове фото в одному легкому халатику.