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Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор"

Lite » Зірки 02.12.2018 - 16:02
Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор"
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Нецензурні слова Каменських почула вся країна

У суботу, 1-го грудня пройшов черговий випуск "Х-фактор 9", в ефірі якого українська поп-виконавиця і суддя на популярному ТВ-шоу Настя Каменських заматюкалася па на всю країну.

Цей випуск присвятили хітам 90-х. До нього кращі учасники проекту цілий тиждень займалися підготовкою своїх постановок. Беззмінною завданням випуску було підкорити суддів "Х-фактора".

Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі &quot;Х-фактор&quot;

Скріншот: кадр відео (youtube.com/Х-фактор)

Після того, як на сцені виступив Марк Савін, журі почали коментувати побачене. А язик Насті Каменських чомусь весь час заплітався, через це зірка сказала кілька непристойних слів в прямому ефірі.

"Марк, я пам'ятаю, як минулого... минулого разу ми всі розкритикували твій номер і сказала я, що хотілося якогось плями додати на цьому білому полотні. Хотілося чогось такого... Бомби хотілося. Скажу тобі, що сьогодні вдалося. Я тобі повірила на сто відсотків. Дійсно ти сьогодні, зараз тут був справжній. Я не знаю твоєї історії, але ти так голосом її передав, що я важу...бачу: я це... для тебе... Бляха-муха, так що у мене сьогодні з язиком? Але я бачу, що для тебе сьогодні було великою справою донести свої почуття", – сказала Настя Каменських.

Нагадаємо, ми писали про те, що Настя Каменських стала співачкою року.

До речі, до цього Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Нещодавно ми публікували фото з червоної доріжки "M1 Music Awards 2018".

Відео: РБК-Україна

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