"Каменських фотографувала?" Потап здивував появою в стильному образі

Репер приємно вразив своїх шанувальників

Популярный продюсер и рэпер Потап, который недавно похвастался кадром с серьгами в ушах, опубликовал в Instagram новое эффектное фото, показав результаты модных экспериментов. Он появился в эффектном образе в светлых тонах, что абсолютно несвойственно певцу, который обычно предпочитает вещи несколько иного стиля.

Потап позирует в светло-миндальной толстовке, белых штанах и кожаной куртке кофейного цвета, а также с трендовой сумкой-"бананкой" через плечо. Он дополнил ансамбль светлыми кроссовками.

"Заставили", - коротко и ясно подписал рэпер лаконичный снимок, дописав красноречивый хэштег look.

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили лук Потапа и начали делиться своими впечатлениями, задавшись вопросом, кто же мог подвигнуть рэпера на эксперименты со стилем.

"И правильно сделали, вы супер", "Крутой! Очень стильненько", "На стиле", "Бананка – огонь", "Такой симпотный гопник. На стиле! Шучу, конечно. Очень крутой лук", "Круто", "Каменских, наверное, фоткала", "Классный образ!", "Очень хорошо выглядите!", "Нормальный прикид в экспериментах", "Прикольно очень!", "Так красиво же!" - писали фолловеры.

Напомним, что Потап покорил сеть стильным образом в темных тонах, состоящем из джинсов с заниженной посадкой, черного трикотажного кардигана и футболке с логотипом группы "Мозги".

Ранее Потап повеселил поклонников смелой провокацией, показав оригинальный снимок с полотенцем.