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"Каменських фотографувала?" Потап здивував появою в стильному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 10:15
"Каменських фотографувала?" Потап здивував появою в стильному образі
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Репер приємно вразив своїх шанувальників

Популярний продюсер і репер Потап, який нещодавно похвалився кадром, з сережками у вухах, опублікував в Instagram нове ефектне фото, показавши результати модних експериментів. Він з'явився в ефектному образі в світлих тонах, що абсолютно не властиво співакові, який зазвичай носить речі дещо іншого стилю.

Потап позує в світло-мигдалевій толстовці, білих штанах і шкіряній куртці кавового кольору, а також з трендовою сумкою-"бананкою" через плече. Він доповнив ансамбль світлими кросівками.

"Змусили", - коротко і ясно підписав репер лаконічний знімок, дописавши красномовний хештег look.

&quot;Каменських фотографувала?&quot; Потап здивував появою в стильному образі

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили лук Потапа і почали ділитися своїми враженнями, задавшись питанням, хто ж міг спонукати репера на експерименти зі стилем.

"І правильно зробили, ви супер", "Крутий! Дуже стильненько", "На стилі", "Бананка – вогонь", "Такий симпотний гопник. На стилі! Жартую, звичайно. Дуже крутий лук", "Круто", "Каменських, напевно, фоткала", "Класний образ!", "Дуже добре виглядаєте!", "Нормальний прикид в експериментах", "Прикольно!", "Так красиво ж!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Потап підкорив мережу стильним образом в темних тонах, що складається з джинсів із заниженою посадкою, чорного трикотажного кардігана і футболки з логотипом гурту "Мозги".

Раніше Потап потішив шанувальників сміливою провокацією, показавши оригінальний знімок з рушником.

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Новини України Потап
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