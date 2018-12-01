Каменських, Дорофєєва, Джамала: фото з червоної доріжки M1 Music Awards 2018

Колаж (РБК-Україна)

Крім відомих українських співачок за червоно доріжці пройшлися та інші селебріті

На червоній доріжці "M1 Music Awards 2018", яке почалося в суботу, 1 грудня, сьогодні було багато зірок українського шоу-бізнесу. деяких з них ми вже розповідали раніше. Зараз у нас є нова порція знімків з образами артистів від наших фотографів і ми розповімо про те, чим змогли вразити музиканти і виконавці.

На червоній доріжці з'явилася поп-група "DILEMMA" в повному складі. Чоловічі учасники колективу наділи класичні костюми-трійки синього, чорного і сірого кольору, але, щоб хоч чимось відрізнятися, до них вони підібрали сорочку, футболку і гольф. "Перлиною" , яка прикрасила колектив стала солістка, яка з'явилася в чорному вечірньому платті в полс з одного бретеллю, у сукні був один цікавий нюанс – розріз, красиво підкреслює декольте співачки.

Фото: "DILEMMA" (РБК, Віталій Носач)

Два солiста групи "Авіатор" позували перед фотографами в традиційних нарядах" жителів південного полюса – чорно-білих смокінгах У такому ж образі постав і телеведучий Олександр Педан.

Фото: "Авіатор" та Олександр Педан (РБК, Віталій Носач)

Пара ведучих червоної доріжки порадувала ненудними варіантами урочистиго вбрання: трендовий смокінг з велюровим піджаком актуального бордового кольору з метеликом – на провідному, лаконічне бежеву сукню в підлогу з цікавим білим принтом – на провідній.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

По-справжньому здивувати і розвеселити зміг творець і фронтмен гурту "НЕДІЛЯ" – Едуард Приступа, відомий за сценічним прізвисько Діля. Він вирішив додати святкової атмосферы на червоній доріжці і постав в образі Санта Клауса з традиційним святковимм мішком і, звичайно ж, його супроводжувала чарівна супутниця в образі снігуроньки.

Фото: "Діля" (РБК, Віталій Носач)

Ведущий "Ревизора" Микола Тищенко був відображений в елегантному смокінгу чорного кольору і без краватки. На знімку він обіймає свою дружину - Аллу Барановську в легкому, багатошаровому вечірнім платтям у рожево-коричневих тонах.

Фото: Микола Тищенко (РБК, Віталій Носач)

Музичний дует "Брати Борисенки" продемонстрували зухвале вбрання в стилі гранж в супроводі прекрасної незнайомки з зеленими волоссям.

Фото: Брати Борисенко (РБК, Віталій Носач)

Євгенія Данилова, вона ж співачка SCARLETT позувала перед камерами у нарядному платті на тонких бретелях з колірним градієнтом від червоного до гірчичного кольору. Воно було прикрашене розсипом страз зверху до самого краю подолу.

Фото: SCARLETT (РБК, Віталій Носач)

Телеведуча шоу "Зважені та щасливі" Мирослава Ульяніна зупинила вибір на чорній сукні-футлярі з відкритим верхом, уздовж усього плаття зображений білий абстрактний принт.

Фото: Мирослава Ульяніна (РБК, Віталій Носач)

Шикарне вечірнє плаття з золотистим принтом-листям від екс-солістки "Пари Нормальних" Анни Добриднєвої.

Фото: Анна Добриднева (РБК, Віталій Носач)

Сліпуча співачка Мішель Андраде в романтичному легкому платті пристрасного червоного кольору.

Фото: Мішель Андраде (РБК, Віталій Носач)

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, щоб не виглядати вже зовсім строго в стриманому одязі чорного кольору, багато посміхалися фотографам.

Фото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (РБК, Віталій Носач)

Стильна Злата Огневич для урочистої події вибрала рожеве коктейльне блискуче плаття з пікантним глибоким розрізом, що дозволяє побачити її стрункі ніжки.

Фото: Злата Огневич (РБК, Віталій Носач)

Далі на червоній доріжці були помічені такі музичні колективи: "Kadnay", "Hardkiss", "o.torvald", "Антитіла", "Пацики з Франека"разом з ними прийшов і Алексєєв. Всі вони, ніби змовившись, вибрали одяг чорно-білих кольорів.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

"MAROOV & BOOSIN" здивували яскравим по концепції, але не за колірною гамою, советаніем костюмів.

Фото: "MAROOV & BOOSIN" (РБК, Виталий Носач)

Група "KAZKA" вирішила показатися публіці у звичному для них стилі.

Фото: KAZKA (РБК, Віталій Носач)

Також на заході було незвичне тріо дівчат у костюмах а-ля кабаре.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

"Золотий" голос України Олександр Пономарьов у смокінгу.

Фото: Олександр Пономарьов (РБК, Віталій Носач)

MONATIK прийшов на червону доріжку в класичному чорному костюмі, однак його образ "розбавив" цікавий головний убір і червона вишивка на піджаку. Такий же варіант одягу вибрав і Павло Зібров.

Фото: MONATIK, Павло Зібров (РБК, Віталій Носач)

Настю Каменських заслужено можна назвати королевою епатажу червоної доріжки, оскільки вона позувала перед камерами у прозорому топі-сітці і незвичайної спідниці.

Фото: Настя Каменських (РБК, Віталій Носач)

На "M1 Music Awards 2018" Ірина Білик з'явилася зі своєю родиною – чоловіком та сином. Їх зобразили в фемілі-луці. Всі члени сім'ї артистки наділи чоловічі костюми.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

Іван Нави пройшовся по дорожкев джинсах, довгій сорочці, модному блейзері і бейсболці.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

Ігор Кондратюк вирішив відзначитися у картатому смокінгу в поєднанні краватки-метелики.

Фото: Ігор Кондратюк (РБК, Віталій Носач)

Анна-Марія дует і брати Движон постали в яскравих трендовых костюмах.

Фото: (РБК, Віталій Носач)

Екс-солістка групи "ВІА-Гра" Надія Мехер-Грановська "вигуляла" на червоній доріжці чорно-біле плаття в стилі color block, низ якого була прикрашена принтом. Образ доповнила сумка, надіта через плече і атласні чобітки по нозі.

Фото: Надія Мейхер-Грановська (РБК, Віталій Носач)

Закінчила парад зірок прекрасна Джамала, яка постала в стильному чорному комбінезоні.

Фото: Джамала (РБК, Віталій Носач)

Як повідомлялося раніше, у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Відео: РБК-Україна