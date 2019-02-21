ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Який дорослий: Катя Осадча показала фото зі старшим сином від першого шлюбу

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 22:56
Який дорослий: Катя Осадча показала фото зі старшим сином від першого шлюбу
Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча рідко показує фото свого старшого сина

Відома телеведуча і колишня модель Катерина Осадча, яка спокусила глибоким декольте, показала свого дорослого сина від першого шлюбу. Фото вона виставила на своїй сторінці в Instagram.

"Приємне з корисним - мама на роботі, Ілля на виставі", - підписала фото Осадча.

Який дорослий: Катя Осадча показала фото зі старшим сином від першого шлюбу

Фото: instagram.com/kosadcha

Варто зазначити, що свого первістка Іллю Осадча народила в 2002 році, коли була одружена з народним депутатом Олегом Поліщуком. У 2004 році вони розлучилися.

З 2017 року Осадча одружена телеведучим Юрієм Горбуновим. 18 лютого 2017 року у пари народився син Іван.

Користувачі мережі прокоментували нове фото ведучої.

"Який дорослий", - написала користувач.

"Ви його теж не показуєте?", - зазначила інша.

"Катя просто завжди озвучує, що син Ілля не любить фотографуватися, а Каті як мамі хочеться спільних фото з сином . От і викручується, думаю так", - прокоментувала Юлія.

"Ви чарівна і одночасно стильна", - зазначила Вікторія Шинковская.

"Круто! Є такий дорослий син, ще зовсім маленький! Відчуття різні, але сильні", - написала користувач.

"Не віриться, що у вас такий дорослий син", - прокоментувала Олена.

"Ви дуже красива. Щастя та здоров'я вам та вашій родині", - зазначила Карина Фатяева.

Нагадаємо, що днями Осадча показала ніжне фото з дворічним іменинником.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, що подарували синові на день народження.

Дівчина-мімоза: Катя Осадча захопила фанів сонячним весняним фото Вже дорослі: Юрій Горбунов прогулявся по Києву з дворічним синочком Іваном
Новини України шоу-бизнесКатя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся