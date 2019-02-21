Який дорослий: Катя Осадча показала фото зі старшим сином від першого шлюбу

Катя Осадча рідко показує фото свого старшого сина
Відома телеведуча і колишня модель Катерина Осадча, яка спокусила глибоким декольте, показала свого дорослого сина від першого шлюбу. Фото вона виставила на своїй сторінці в Instagram.
"Приємне з корисним - мама на роботі, Ілля на виставі", - підписала фото Осадча.
Фото: instagram.com/kosadcha
Варто зазначити, що свого первістка Іллю Осадча народила в 2002 році, коли була одружена з народним депутатом Олегом Поліщуком. У 2004 році вони розлучилися.
З 2017 року Осадча одружена телеведучим Юрієм Горбуновим. 18 лютого 2017 року у пари народився син Іван.
Користувачі мережі прокоментували нове фото ведучої.
"Який дорослий", - написала користувач.
"Ви його теж не показуєте?", - зазначила інша.
"Катя просто завжди озвучує, що син Ілля не любить фотографуватися, а Каті як мамі хочеться спільних фото з сином . От і викручується, думаю так", - прокоментувала Юлія.
"Ви чарівна і одночасно стильна", - зазначила Вікторія Шинковская.
"Круто! Є такий дорослий син, ще зовсім маленький! Відчуття різні, але сильні", - написала користувач.
"Не віриться, що у вас такий дорослий син", - прокоментувала Олена.
"Ви дуже красива. Щастя та здоров'я вам та вашій родині", - зазначила Карина Фатяева.
Нагадаємо, що днями Осадча показала ніжне фото з дворічним іменинником.
Раніше повідомлялося, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, що подарували синові на день народження.