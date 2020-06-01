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Який симпатяга! Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-підлітка

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 20:34
Який симпатяга! Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-підлітка
Круз і Бруклін Бекхеми (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Зірка продовжує ділитися знімками

Вікторія Бекхем обожнює свою сім'ю. Не менше, ніж новинами про свої бренди, вона любить ділитися знімками з коханим чоловіком, а також чотирма дітьми. Особливо часто вона постить загальні фото з свят і різноманітних заходів. Але іноді вона показує окремі кадри з кожною своєю дитиною окремо.

Цього разу вічно молода Вікторія опублікувала фото Круза – вірніше, хлопець сам запостив фото, а сама вона тільки зробила репорст в сторіз. На знімку хлопчик, якому взимку виповнилося 15 років, виглядає вже зовсім дорослим. Послідовувачі хлопця, яких у нього майже 2 мільйони, буквально засипали його коментарями. «Такий красунчик», «вже такий дорослий», «симпатяга», «весь в маму», – не можуть намилуватися шанувальники зіркової сім'ї.

Який симпатяга! Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-підліткаКруз росте красенем (фото: instagram.com/cruzbeckham)

До речі, Круз дуже активний в мережі і часто демонструє цікаві фото з Вікторією і батьком – екс-футболістом Девідом Бекхемом. Не так давно він показала знімок, зроблений в дитинстві, де він позує на руках у мами. А пізніше підірвав мережу кадром з особистого архіву, на якому Вікторія широко посміхається. «Звичайно, моя мама посміхається», – написав хлопець.

Який симпатяга! Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-підліткаВікторія з середнім сином (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Нагадаємо, Вікторія у мережі заслужила славу справжньо «Царівни Несмеяны». Вся справа в тому, що вона нібито рідко посміхається на фото. Кумедно, що сама дизайнер часто іронізує над подібними заявами, називаючи себе жартома «жінкою, яка ніколи не сміється». Одного разу вона записала відео, де відповіла на запитання про себе, які гуляють в мережі. Про те, яка вона в житті, дружина Девіда Бекхема також розповіла докладніше. "Добра, хороша мама, я можу бути веселою і прикольною... Раптово? Так, так і є", – сказала знаменита ікона стилю.

Також нещодавно Вікторія показала, якою красунею зростає її дочка – 8-річна Харпер Севен. Фатаны залишилися в захваті від того, як помітно підросла дівчинка і яка вона мила. Багато з них зійшлися на думці, що дівчинка дуже схожа на Девіда Бекхема.

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктория Бекхэм
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