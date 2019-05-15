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"Який він прекрасний!" Оля Полякова прийшла в захват від сина Анни Сєдокової

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 13:14
"Який він прекрасний!" Оля Полякова прийшла в захват від сина Анни Сєдокової
Фото: Анна Сєдокова з сином (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася новими фото підрослого сина Гектора

Анна Сєдокова пишається своєю апетитною фігурою і регулярно демонструє її, чим нерідко викликає негативну реакцію в мережі. Деякі підписники вважають, що їй не личить надто вже оголятися, адже вона мати трьох дітей. Однак співачка з ними не згодна і впевнена, що це не повинно заважати жінці показувати свою привабливість і насолоджуватися життям. При цьому діточок вона теж показує. Так, артистка опублікувала добірку нових фото трирічного синочка Гектора в своєму Instagram.

На знімках малюк зображений за столом з коробочкою чіпсів - на різних кадрах фотограф зловив найрізноманітніші емоції на обличчі дитини. То він серйозний і задумливий, то посміхається, то явно чимось обурений або здивований.

"Вибираємо #moodoftheday by Héctor! Хто ти сьогодні? 1-2-3-4-5? Я завжди 1 або 2", - прокоментувала Сєдокова.

 

Фото: син Анни Сєдокової Гектор (instagram.com/annasedokova)

Милі знімки не залишили байдужим нікого - навіть зіркову колегу Анни, відому співачку Олю Полякову.

"Який він прекрасний!" - залишила вона захоплений коментар.

Зазначимо, що Полякова і сама любителька оголитися в мережі, при цьому артистка виховує двох доньок.

Інші користувачі мережі поспішили приєднатися до неї і залишили багато зворушених відгуків про малюка Гекторе.

  • "Він на всіх красунчик"
  • "Як ніби він схожий на Івана Дорна))"
  • "Ганна, у вас приголомшливої краси малюк"
  • "Моніка і Гектор схожі на вас! Тільки Аліна на тата))"
  • "Народжуйте ще) у вас такі чудові діти виходять"
  • "Хороший пупсик"
  • "Який же він красивий"
  • "Який він солоденький"
  • "Кукусик"
  • "Який же він красунчик"
  • "Який великий вже хлопчисько!"
  • "Апельсинчик))"
  • "Золотий дитина, красень, емоційний, мамина генетика"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок на морі з трьома дітьми.

Ми також писали, що напівоголена Анна Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото.

До речі, Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.

Сталевий прес: Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі (відео) Обережно, гаряче! Напівоголена Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото
Новини України Ганна СєдоковаОля Поляковасын
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