"Який він прекрасний!" Оля Полякова прийшла в захват від сина Анни Сєдокової

Співачка поділилася новими фото підрослого сина Гектора
Анна Сєдокова пишається своєю апетитною фігурою і регулярно демонструє її, чим нерідко викликає негативну реакцію в мережі. Деякі підписники вважають, що їй не личить надто вже оголятися, адже вона мати трьох дітей. Однак співачка з ними не згодна і впевнена, що це не повинно заважати жінці показувати свою привабливість і насолоджуватися життям. При цьому діточок вона теж показує. Так, артистка опублікувала добірку нових фото трирічного синочка Гектора в своєму Instagram.
На знімках малюк зображений за столом з коробочкою чіпсів - на різних кадрах фотограф зловив найрізноманітніші емоції на обличчі дитини. То він серйозний і задумливий, то посміхається, то явно чимось обурений або здивований.
"Вибираємо #moodoftheday by Héctor! Хто ти сьогодні? 1-2-3-4-5? Я завжди 1 або 2", - прокоментувала Сєдокова.
Фото: син Анни Сєдокової Гектор (instagram.com/annasedokova)
Милі знімки не залишили байдужим нікого - навіть зіркову колегу Анни, відому співачку Олю Полякову.
"Який він прекрасний!" - залишила вона захоплений коментар.
Зазначимо, що Полякова і сама любителька оголитися в мережі, при цьому артистка виховує двох доньок.
Інші користувачі мережі поспішили приєднатися до неї і залишили багато зворушених відгуків про малюка Гекторе.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок на морі з трьома дітьми.
Ми також писали, що напівоголена Анна Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото.
До речі, Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.