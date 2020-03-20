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Який гарний: Ірина Білик показала, як розважає сина під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 12:29
Який гарний: Ірина Білик показала, як розважає сина під час карантину
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка вирушила з малюком на прогулянку на вулиці

Українська поп-діва Ірина Білик через карантин змушена була скасувати серію своїх концертів по Україні. Проте співачка не сумує і знаходить плюси в кожній ситуації - так, зараз у неї з'явилася можливість більше часу проводити зі своїми дітьми. Нагадаємо, що у 49-річної зірки двоє синів - старшому Глібу вже 20 років, а молодшому Табризу від шлюбу з продюсером і художником Асланом Ахмадовим всього чотири.

На своїй сторінці в Instagram Ірина показала, як вони з малюком проводять час - мама з сином відправилися на прогулянку подихати свіжим повітрям. Задоволений Табриз зображений за кермом іграшкового автомобіля. При цьому турботлива мама тепло одягла його в куртку і шапочку.

"Дуже рада, що нарешті можу приділити достатньо часу своїм коханим синам - Глібу і Табризу. А кому ви присвячуєте свій вільний час у період карантину?" - написала Білик під публікацією.

Який гарний: Ірина Білик показала, як розважає сина під час карантину

Фото: Ірина Білик на прогулянці з сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Підписники співачки почали розповідати про свої будні на карантині і зазначили, що Табриз росте справжнім красенем.

  • Красень! Є в кого!! Дуже шкода,що відзначився концерт 13 квітня в Харкові.У мене д/р. Дуже хотіла потрапити((
  • Дуже гарний хлопчик
  • Дітям,а кому ж ще?)
  • Собі , кішці і сестричці
  • Звичайно ж дружину і синочку
  • Прекрасно,що з родиною!Саме в такий час розумієш,як важливо бути поруч зі своїми рідними.
  • Також сім'ї виділяю годину. Своїм синочкам.
  • Гарненький хлопчик)
  • Боже, який гарний хлопець!!! Пустт росте здоровеньким
  • Проводжу з дитиною час за уроками і тренуваннями

Який гарний: Ірина Білик показала, як розважає сина під час карантину

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, що Ірина Білик зворушила ніжністю з чоловіком Асланом, який допомагає їй в організації концертного шоу.

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