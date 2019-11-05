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Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

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Шанувальники вважають, що Настя Каменських позитивно вплинула на чоловіка

Потап і Настя Каменських продовжують досліджувати Мексику. І якщо перша половина їх відпуску в екзотичній країні пройшла в стані релаксу, то друга обіцяє бути насиченою продуктивним діловими зустрічами. Співачка з чоловіком-продюсером вирушила підкорювати місцеве телебачення і вже встигла засвітитися в студії декількох програм! Пара з задоволенням ділиться з шанувальниками фото і показує знакові події свого життя. Так, Потап вирішив похвалитися стильними знімками з Мексики в Instagram.

Репер приємно здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом – вони в один голос заявили, що Потап схуд і помолодшав. На одному зі знімків він позує в чорному бомбері, темно-синіх джинсах по фігурі, футболці з великим принтом-малюнком і білих кросівках. На іншому відображений в бомбері з модним принотом пейслі.

Шанувальники припустили, що метаморфози з зовнішністю Потапа в кращу сторону відбулися під впливом коханої дружини Насті.

Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і любові

  • Навіть невіриться, який він красень
  • Ой і погарнішав, помолодшав
  • А Потопчик швидко змінюється почав! Схуд і дуже помітно швидко
  • Крутий такий, респект
  • Помолодшав на 10 років
  • Вау, подружнє життя з Настусею вам на користь!
  • Так-так, погарнішав
  • Ви з Настею зовні настільки підходите один одному
  • Стрункий
  • Який молоденький став і доглянутий. Чудово!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських поділилися щасливим фото з басейну, зробленому у відомому мексиканському парку. Співачка залишила дуже романтичний підпис під кадром з коханим.

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