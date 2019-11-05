Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

Шанувальники вважають, що Настя Каменських позитивно вплинула на чоловіка
Потап і Настя Каменських продовжують досліджувати Мексику. І якщо перша половина їх відпуску в екзотичній країні пройшла в стані релаксу, то друга обіцяє бути насиченою продуктивним діловими зустрічами. Співачка з чоловіком-продюсером вирушила підкорювати місцеве телебачення і вже встигла засвітитися в студії декількох програм! Пара з задоволенням ділиться з шанувальниками фото і показує знакові події свого життя. Так, Потап вирішив похвалитися стильними знімками з Мексики в Instagram.
Репер приємно здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом – вони в один голос заявили, що Потап схуд і помолодшав. На одному зі знімків він позує в чорному бомбері, темно-синіх джинсах по фігурі, футболці з великим принтом-малюнком і білих кросівках. На іншому відображений в бомбері з модним принотом пейслі.
Шанувальники припустили, що метаморфози з зовнішністю Потапа в кращу сторону відбулися під впливом коханої дружини Насті.
Фото: Потап (instagram.com realpotap)
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Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських поділилися щасливим фото з басейну, зробленому у відомому мексиканському парку. Співачка залишила дуже романтичний підпис під кадром з коханим.