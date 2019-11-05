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Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 10:56
Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники вважають, що Настя Каменських позитивно вплинула на чоловіка

Потап і Настя Каменських продовжують досліджувати Мексику. І якщо перша половина їх відпуску в екзотичній країні пройшла в стані релаксу, то друга обіцяє бути насиченою продуктивним діловими зустрічами. Співачка з чоловіком-продюсером вирушила підкорювати місцеве телебачення і вже встигла засвітитися в студії декількох програм! Пара з задоволенням ділиться з шанувальниками фото і показує знакові події свого життя. Так, Потап вирішив похвалитися стильними знімками з Мексики в Instagram.

Репер приємно здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом – вони в один голос заявили, що Потап схуд і помолодшав. На одному зі знімків він позує в чорному бомбері, темно-синіх джинсах по фігурі, футболці з великим принтом-малюнком і білих кросівках. На іншому відображений в бомбері з модним принотом пейслі.

Шанувальники припустили, що метаморфози з зовнішністю Потапа в кращу сторону відбулися під впливом коханої дружини Насті.

Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядомЯкий красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом

Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і любові

  • Навіть невіриться, який він красень
  • Ой і погарнішав, помолодшав
  • А Потопчик швидко змінюється почав! Схуд і дуже помітно швидко
  • Крутий такий, респект
  • Помолодшав на 10 років
  • Вау, подружнє життя з Настусею вам на користь!
  • Так-так, погарнішав
  • Ви з Настею зовні настільки підходите один одному
  • Стрункий
  • Який молоденький став і доглянутий. Чудово!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських поділилися щасливим фото з басейну, зробленому у відомому мексиканському парку. Співачка залишила дуже романтичний підпис під кадром з коханим.

Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото) Стільки позитиву! Потап і Каменських в міні-шортах зачарували яскравими фото з Мексики
Новини України Настя КаменськихПотап
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