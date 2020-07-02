Який красень: 45-річний Девід Бекхем захопив шанувальників нестаріючим зовнішнім виглядом

Девід Бекхем вже давно відійшов від футболу, займаючись власним бізнесом. Також спортсмен регулярно бере участь у рекламних кампаніях. Однією з них він поділився кілька годин тому. Девід рекламує нову лінію годин TUDOR Watch. Відомий своєю любов'ю до регулярної зміни стилю ще з часів молодості, він і зараз, судячи з усього, не проти експериментів. Девід для нової зйомки змінив зачіску, а брови і бороду залишив незмінно доглянутими. Чоловік Вікторії Бекхем, зразковий сім'янин і турботливий син виглядає настільки стильно і привабливо, що фанати 45-річного красеня не змогли утриматися від захватів. Особливо вразила їх нова зачіска знаменитості.

Девід у новій кампанії (фото: instagram.com/davidbeckham)

Класне волосся

Ти не просто чоловік, ти сам бачення

Вау!

Легенда

Нова зачіска, новий лук... Вау!

Ніколи не постаріє

Який красень!

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/davidbeckham)

Також раніше Девід продемонстрував, що навіть вдома він віддає перевагу стильним вбранням. Екс-футболіст опублікував фото, на якому він стоїть посеред поля, на прогулянці в заміському маєтку. Девід красується в гірчичного відтінку брюках, болотній футболці, кофті з орнаментом, а завершують лук білі кеди і кепка – улюблений аксесуар красеня. Позує він також як заправская модель: ефектним позам Бекхема може позаздрити сама ікона стилю Вікторія.

Не менше уваги, ніж своєму зовнішньому вигляду і фото в мережі Instagram, Девід приділяє і членам сім'ї. Батько чотирьох дітей намагається похвалити кожного, відзначивши його заслуги і таланти. А малятко Харпер Севен, здається, він готовий хвалити просто так. Дівчинка росте улюбленицею всієї родини і часто з'являється на сторінках Вікторії, Девіда і братів. До речі, незабаром вона буде відзначати день народження – 10-го липня маій виповниться 9 років. Так що зворушливі пости забезпечені!