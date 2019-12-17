Яке ж це щастя: Регіна Тодоренко поділилася милим відео з дня народження сина

Регіна Тодоренко і Влад Топалов трохи більше року тому вперше стали батьками - 5 грудня на світ з'явився їхній синочок Михайло, якого в родині ласкаво звуть Майкл. У день народження малюка зіркові батьки зворушливо привітали його в мережі і поділилися милими фото з дитиною, проте лише зараз телеведуча розкрила, як відзначили важливу дату. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала миле і веселе відео з вечірки для Майкла.

Як зізналася Регіна, вони з Владом не дуже розбираються в дитячих святах, тому це викликало деякі труднощі, проте в підсумку вони знайшли прекрасних помічників і влаштували вечірку з пандами - panda party.

У ролику видно, як переодягнені в панд аніматори розважають гостей - як дорослих, так і маленьких. Звичайно ж, найбільше уваги дісталося імениннику і його батькам - до речі, на відео видно, як Майкл ходить.

Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували день народження сина Майкла (instagram.com/reginatodorenko)

"ЗОВСІМ недавно Майклу виповнився 1 рік. Я хочу подякувати кожному з вас за теплі побажання, підтримку і таку неосяжну любов. Я знаю, що він скоро виросте, і ми разом обов'язково перечитаємо все, що ви набажали малюкові. Ми з ВМ зовсім не розбираємося в дитячих святах, хоча у нас багато сестер, братів, похресників, але, виявилося, ми - профани, які поняття не мають про уподобання дітей. АЛЕ МИ НАВЧИМОСЯ! І тут я познайомилася з хлопцями, які взяли ситуацію в свої руки і підготували таке свято, про яке я в свої 29 років не могла мріяти. Яке ж це щастя, коли діти грають, розважаються, щасливі бігають з аніматорами, натхненно дивляться спектакль , який підготували діти, радіють гігантського шоу мильних бульбашок. А ще цікавіше дивитися на ДОРОСЛИХ, які за вказівкою аніматорів завзято стрибають-скачуть-повзають зі своїми дітьми. Хочеться більше таких моментів, щоб навіть найстарший у родині міг на годинку повернутися в дитинство. Такі свята об'єднують сім'ю, згуртовують її. Спасибі вам за бездоганну організацію, щасливих дітей і спокійних батьків!" - поділилася емоціями Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Розчулені шанувальники радіють щастю Регіни і Влада і знову вітають малюка з днем народження.

Вже рік, ураааа!!!) ростите здоровенькие!!!!

Рости здоровим і щасливим малюк

Вже рік?????? А чого як швидко то???? Вітаю!!!! Нехай Майкл зростає сильним і здоровим на радість батькам

з днем варення Майкл!!!

Який гарний та веселий свято вийшло! Можна переглядати вічно, як в казці!!! Вітаю батьків з малюком, це велика подія в вашій сім'ї!!! Любові та здоров'я!!!

З днем народження Майкла !!!

Так швидко час летить, ось тільки недавно розглядала твої фотки з пузенькой, а ви вже рік відзначаєте! Здоров'я малюка і тобі!

Ви дуже милі

Боже як приємно дивитися на вашу родину!Радію щиро за вас!

Щасливі такі))

Дуже круто, вітаю Майкла ще раз з такими люблячими і турботливими батьками

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.