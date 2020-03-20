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Які ж милашки: дружина MONATIK'а показала, як вони проводять час на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 17:31
Які ж милашки: дружина MONATIK'а показала, як вони проводять час на карантині
Фото: Дмитро Монатік з дружиною (instagram.com/monatik_official)

Артист розважає своїх синів на свіжому повітрі

Епідемія коронавіруса внесла корективи у плани багатьох людей, в тому числі і знаменитостей. Через карантин та скасування концертів вони змушені сидіти вдома - втім, багато хто навпаки ради такій можливості провести більше часу з коханими людьми. Так, Ірина Білик вирушила на прогулянку з 4-річним сином Табризом. Дмитро Монатік (MONATIK) теж з задоволенням розважає своїх синів.

Дружина артиста Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram чарівне відео, в якому показала їх сімейні хроніки карантину. Так як на вулиці сонячна погода, музикант разом з дітьми дихає свіжим повітрям у дворі. Один з хлопчиків стрибає на батуті, а зоряний тато спостерігає і підбадьорює його. Другого синочка можна побачити граючим біля дитячого будиночка.

"Хроніки #карантину або нарешті повністю присвячені родині і дітям... і мільйонам ідей в голові", - прокоментувала Ірина.

Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinamonatik)

Шанувальники прийшли в розчулення від цієї картини і засипали сімейство теплими відгуками.

  • Які ж милашки
  • Нарешті
  • найулюбленіші
  • Бережіть себе. Разом ми сила
  • @irinamonatik як прекрасно
  • Які телепузики
  • Приголомшливі
  • Які ви чудові. Мені здається в цьому карантині є плюси, люди починають проводити більше часу з рідними, адже це так прекрасно
  • Улюблені
  • Обожнюю цих маленьких Монатік'ів
  • У нас так само! Спасибі творцеві батутів)
  • Всім здоров'я. Бережіть себе і своїх роднуличек

Які ж милашки: дружина MONATIK'а показала, як вони проводять час на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.

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