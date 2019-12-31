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"Які всі красиві": онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 11:31
"Які всі красиві": онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком
Софія Ротару з онукою (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Дівчина привітала батьків з річницею весілля

Онучка Софії Ротару, модель і блогер Соня Євдокименко живе у США - дівчина навчається в престижній Школі дизайну Parsons School of Design в Нью-Йорку. Софія регулярно влаштовує атмосферні фотопрогулки по "великому яблуку" і з задоволенням ділиться з шанувальниками ефектними кадрами в мережі. А ось на новорічні свята вона приїхала до рідного Києва, щоб провести їх зі своєю сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram Соня поділилася чарівним сімейним кадром - все позують на тлі нарядженої ялинки і білого рояля. На фото можна побачити саму дівчину, її брата, батьків і знамениту бабусю Софію Ротару.

Всі одягнені мило і по-домашньому і щасливо усміхаються. У підписі під знімком юна модель привітала своїх батьків Світлану і Руслана Євдокименко з 26-ю річницею весілля.

&quot;Які всі красиві&quot;: онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком

Фото: Соня Євдокименко з сім'єю (instagram.com/iamsofiaeve)

"Будь вдячний за кожен день, проведений з людьми, яких ти любиш. З річницею моїх коханих батьків. 26 років та йдуть далі. Люблю вас", - написала Соня англійською мовою.

Користувачі мережі залишили безліч розчулених відгуків, зазначаючи, що їх сім'я дуже красива, і вітаючи з ювілеєм і Новим роком.

  • Які ви всі гарні ! Мама красуня, всіх з святами і до зустрічі
  • З наступаючим новим роком всіх
  • ви всі такі красиві
  • Гарна, гарна сім'я
  • Вітаю ваших батьків з ювілеєм
  • Приклад і зразок сімейного щастя і благополуччя! Дай бог вам, Софія!
  • Які чудові! З наступаючими Вас святами!!!
  • Ось це команда зібралася ) такі круті
  • Яка мила фотографія, вітаю
  • Фото дуже гарне
  • Яка у вас велика і дружна сім'я

&quot;Які всі красиві&quot;: онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком&quot;Які всі красиві&quot;: онука Софії Ротару зворушила сімейним знімком

Скріншот коментарів (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко розповіла про життя в Америці і свої плани на майбутнє. Так, дівчина захоплюється дизайном, музикою, у вільний час багато гуляє і займається спортом. На першому місці у юної красуні сім'я і рідні. В майбутньому вона також планує створити міцний союз з коханою людиною.

Чудові! Внучка Софії Ротару заворожила щасливим рідкісним фото з нареченим 18-річна внучка Софії Ротару розповіла про життя в США, сім'ю та плани на майбутнє
Новини України РотаруСофия Евдокименко
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