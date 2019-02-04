"Які ви гарні": Віра Брежнєва замилувала мережу ніжним поцілунком з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка поділилася зворушливим відео зі святкування свого дня народження

Відома українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше "підірвала" мережу пікантними знімками з Мальдівських островів, відсвяткувала 3 лютого свій день народження - артистці виповнилось 37 років. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася теплим відео, на якому показала, як і з ким відзначала свято.

У ролику друзі співають їй "З днем народження, Віра", а сама виконавиця сидить поруч з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, і з усмішкою дивиться на шматочок тортика зі свічкою. В кінці відео Брежнєва задуває свічку і обмінюється ніжним поцілунком з чоловіком.

"Спасибі вам, мої чудові, люблячі серця, вчора я провела свій День так, як хотіла, у вузькому колі близьких людей і без інтернету. І тільки ввечері, коли всі вже спали, захлинаючись прочитала вітання! Мене накрило ще однією хвилею тепла, приголомшливою світлої енергії і ЛЮБОВІ. спасибі вам за те, що я відчула вчора. і справа навіть не у кількості привітань (хоча їх було непристойно багато), а в тому, який зміст вони в собі несуть!!!!! це моя рушійна сила, спасибі вам за те, що ви зі мною, що ви у мене є! І нехай всі приголомшливі побажання здійсняться у моєму житті, а вам повернуться з потрійною силою!! #37 #людилюбитедругдруга", - прокоментувала публікацію співачка.

Відео: (instagram.com/ververa)

Шанувальники засипали знаменитість привітаннями та побажаннями щастя, а також зазначили, що вони з Меладзе дуже красива пара, а відео вийшло дуже миле і зворушливе. Крім того, багато користувачів мережі захопилися тим, як Брежнєва виглядає в 37 років.

"Ви така чудова пара з Костянтином! Душа радіє за вас! Щастя вам і довгих років спільного життя!";

"Жінка красива всередині і зовні! любові, здоров'я, хай здійсняться всі мрії!";

"З днем народження! Великого щастя і міцного здоров'я дружній сім'ї!";

"Як мило!!! Так радіти пироженке! Зовсім дівчинка! Залишайтеся такою ж юною завжди! З днем народження!!!";

"Які ви гарні з Костянтином сподіваюся, що через 30-40-50 років... будуть по тб розповідати про історію вашого кохання з ним";

"Господи, які ви...без слів... натхнення.. щастя щастя щастя!";

"В 37 виглядати так це велика праця, Вітаю, залишайтеся такій прекрасній на все життя", - пишуть підписники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, шикарна Віра Брежнєва підкорила яскравим пляжним фото з відпочинку на Мальдівах.

До речі, по прибуттю на Мальдіви Віру Брежнєву захопила не тільки острівна райська краса, а також вразили умови в готелі – ванна артистки стояла на вулиці, що стало приємним доповненням для чудового відпочинку і яскравих фото.

Відео: РБК-Україна